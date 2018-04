260x366 Un equip amb ànima Un equip amb ànima

La gent de mar està feta d’una altra pasta. Potser perquè al mar tot es pot complicar en qüestió de segons. O perquè l’aigua empetiteix les persones i transforma la prepotència en humilitat. I solidaritat és sinònim de supervivència. Els 17 voluntaris i professionals que formaven l’última missió de l’ Open Arms, el vaixell de rescat immobilitzat per Itàlia des de fa un mes, són gent de mar. No hi ha missions normals en la feina de l’ONG badalonina, però la 43 ha sigut molt particular: van rescatar dues pasteres tan bon punt van arribar a les aigües internacionals davant la costa de Líbia, una patrulla dels guardacostes de Trípoli els va amenaçar de mort, es van passar 24 hores navegant sense port segur on poder desembarcar els nàufrags i quan finalment els van poder portar a Sicília la fiscalia italiana els va immobilitzar el vaixell i va acusar els responsables de l’equip d’associació criminal i d’afavorir la immigració clandestina.

Moltes coses per pair, i poc temps per fer-ho, perquè en un vaixell sempre hi ha feina. Malgrat les dificultats, tothom va saber estar al seu lloc i l’equip va funcionar com un rellotge. Els mariners van reparar “la Puri”, la purificadora de l’oli del vell remolcador que es va espatllar en alta mar; els patrons de les llanxes de rescat no es van arronsar davant les amenaces dels guardacostes libis; els socorristes van rescatar sanes i estàlvies 218 persones de dues barcasses inflables que amb prou feines flotaven; l’equip mèdic va mantenir amb vida la Selioum, una nena eritrea de 3 mesos, deshidratada, amb malnutrició severa i una infecció de sarna, fins que la van evacuar a Malta; el cuiner mantenia alta la moral a còpia de lasanya, i la marinera polivalent, una experta navegant, va reparar una de les llanxes perquè aguantés la llarga jornada de rescats. I al capdavant de tots, el capità i la cap de la missió, que primer van portar el pes de la responsabilitat i després el dels càrrecs penals.

Els treballadors i voluntaris d’Open Arms (només són assalariats els mariners, els capitans i els caps de missió, que fan torns d’un mes; la resta són voluntaris que participen en les missions de 15 dies) són protagonistes anònims dels rescats. Només apareixen en les fotografies i gairebé mai prenen la paraula. L’ARA ha volgut oferir-los aquestes pàgines perquè expliquin, en primera persona, la seva experiència.

Marc Reig

Capità de l''Open Arms'

“Per a mi el millor d’aquesta experiència són les persones. A vegades tinc la sensació que el món en què vivim és com un bucle, continuen les guerres, gent passant gana, l’esclavitud, el maltractament a les dones i gent que continua morint al mar o durant el camí rumb cap al nord. Coincidir amb gent que creu que les coses poden canviar, que són capaços de posar durant uns dies tota la seva energia per ajudar desinteressadament els altres, és molt enriquidor per a un mateix. Valents de la missió 43 i de totes les missions, per a mi sou part d’aquesta línia que farà que sortim d’aquest bucle. Sisplau, no canvieu mai. Tinc moltes ganes de tornar a navegar amb vosaltres. Fins aviat, companys”.