L’espelma més buscada

Ja hi ha llista d’espera per aconseguir l’espelma perfumada de Gwyneth Paltrow que fa l’olor de la seva vagina. “ It smells like my vagina ”, diu a l’etiqueta de l’espelma, que es ven amb un format elegant: vidre fosc amb etiqueta blanca. En poques hores, l’espelma s’ha esgotat a Goop, el portal d’internet sobre benestar propietat de l’actriu de Hollywood. Davant la provocadora proposta és lògic preguntar-se quina mena de flaire t’envaeix la llar en cas de pagar els més de seixanta-set euros que val l’espelma. Per aquesta morterada seria un frau que la casa acabés fent pudor de Gine-Canestén o Dermovagisil, en el millor dels casos. La vagina de Gwyneth Paltrow no és com les de la resta de mortals. La seva emana un perfum “divertit, bonic, sexi i bellament inesperat”, segons s’especifica en el producte. I no s’acaba aquí, perquè l’ecosistema de la seva flora té més matisos que una ampolla de Chateau Lafitte de 1787. L’olor de vagina és “una barreja de gerani, bergamota cítrica i cedre amb juxtaposat de rosa de Damasc i llavor d’ambreta”.

No és la primera vegada que la vagina de Gwyneth Paltrow està en boca de tots els mitjans nord-americans. Des de Goop, ja es va fer popular quan va proposar a les dones que s’asseguessin sobre una olla calenta amb diferents herbes infusionades per fer-se banys de vapor i netejar convenientment el canal que uneix la vulva amb l’úter. També quan va comercialitzar dildos d’or per valor de 15.000 dòlars. Ja s’entén que amb aquesta vagina tan selecta no es deu poder masturbar amb un vulgar penis de silicona rosa fúcsia. En cas de no poder pagar el luxós consolador, hi ha la versió més econòmica en acer inoxidable per només 7.900 dòlars. I el més sorprenent és que en va tornar a esgotar les existències. L’escàndol va arribar amb uns ous de jade i de quars rosa amb suposades propietats medicinals que calia mantenir subjectats dins la vagina. El que semblava un vulgar pitjapapers o un ou per sargir els mitjons d’un príncep servia per equilibrar les hormones femenines, millorar la flora, estimular els ànims i adquirir més energia vital. Després de les denúncies de diverses ginecòlogues esparverades de les teories curatives de l’actriu, Paltrow va acabar pagant més de 145.000 dòlars de multa per frau contra la salut pública, segons les lleis de Califòrnia, per prometre beneficis mèdics d’un tros de pedra. Tot i així, va esgotar les existències dels ous vaginals així com d’una mena de pols màgica per afegir al batut de fruites matinal i que garanteix un sexe explosiu. Sexe explosiu sempre que te’l puguis permetre després de vendre’t un ronyó per poder pagar un pot de sex dust més petit que un vaset de iogurt.

L’espelma amb olor de vagina ha arribat en el moment just per promocionar, com qui no vol la cosa, la nova sèrie documental de l’actriu, que s’estrenarà a Netflix aquest divendres. The Goop Lab with Gwyneth Paltrow són sis episodis on ella mateixa promociona tot de teràpies psicodèliques (no les proveu a casa) que giren al voltant de la vagina i el sexe. Ella reivindica el deure d’empoderar la dona i fer-ho, sobretot, a partir del seu benestar genital. Sens dubte, no hi deu haver empoderament femení més magistral que el d’estafar milers de persones amb el primer invent que li surt de la figa.