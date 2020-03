El famós confinat

El confinament obligat pel coronavirus ha implicat un fenomen curiós gràcies a les xarxes socials. Les estrelles més famoses del món han decidit explicar a la resta de la humanitat què vol dir això d’estar a casa i expressar-ho com una cosa insòlita. La característica principal del que significa ser una celebritat en aquestes circumstàncies vol dir estar al sofà amb una pila de gossos. La xifra més habitual són tres. Lady Gaga, Miley Cyrus, Ellen DeGeneres, Millie Bobby Brown... totes elles han exhibit el seu self-isolated envoltades de bèsties. Taylor Swift ha preferit ensenyar el seu gat com a veterà de l’aïllament social, mostrant als seus seguidors el racó que té reservat per a la seva mascota. El més original a l’hora d’ensenyar casa seva com si fos una arca de Noè ha sigut Arnold Schwarzenegger, que es va fer filmar a Instagram amb dos petits ponis a dins del menjador de casa. No ha especificat si habitualment aquests cavalls diminuts ocupen casa seva. Més aviat semblava una excentricitat per reblar el clau d’aquella experiència inaudita d’estar-se a casa.

Les celebritats experimenten la seva llar com una cosa insòlita

Justin Bieber aprofitava per connectar amb els seus seguidors i respondre a les seves preguntes assegut en una esplèndida cuina amb l’orgull de qui puja a un escenari. La cantant Gloria Gaynor i Jimmy Fallon preferien ensenyar els seus lavabos. La primera es rentava les mans cantant l’ I will survive, que és un anhel que compartim tots. El segon tocava la guitarra davant del mirall recordant la importància de la higiene.

Altres artistes que volien expressar als seguidors la comoditat de la llar han optat per fotografies un pèl estranyes. L’actor Timothée Chalamet, per exemple, es va fer una fotografia assegut en una cadira del menjador que semblava força incòmoda, al costat d’una llibreria. Estava recolzat al respatller, entre avorrit i pensatiu. Era una postura artificial. Pretenia transmetre certa inactivitat i, en canvi, desprenia la impostura de qui no sap relaxar-se ni a casa seva. La cantant Ariana Grande, amb el desig d’expressar un excés de tedi, es fotografiava recargolada en un terra de parquet, en una mena de rebedor, consultant el mòbil.

La model Naomi Campbell era l’única que es mostrava al carrer, passejant amb el seu fillol, al costat del mar a Nova York i explicant als seguidors l’experiència extasiant de gaudir de l’espai públic en solitari sense que ningú l’atabalés.

Celebritats més properes han descobert que tenen veïns. El futbolista Cesc Fàbregas sortia a una esplèndida terrassa londinenca i cridava “ ¡Hello, my neighbours! ” com si prengués consciència de la vida en comunitat.

El confinament dels famosos té un punt estrany. Experimenten la seva pròpia llar com una cosa insòlita, amb la mateixa impostura que la resta de mortals ens retratem il·lusionats al costat de la Torre Eiffel o la Fontana di Trevi. És com si la crisi del coronavirus i el perill global els hagués retornat la seva condició d’humans i se’ls fes estrany.