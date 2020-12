L’oloreta del famós

Si aquest Nadal heu de fer un regal a una d’aquelles persones que tenen de tot, hi ha un producte absolutament inútil que potser us ajudarà a sortir del pas. Segons asseguren les revistes més selectes, s’ha convertit en el regal de moda. N’hi ha de tota mena de preus, així que no heu de patir si el vostre pressupost és limitat. Es tracta de perfums per al coixí del llit. Un esprai olorós que s’aplica sobre la coixinera abans d’anar a dormir, de tal manera que quan t’hi ajaces quedes imbuït d’una fragància agradable. Teòricament, la majoria d’aquests perfums tenen propietats relaxants o antiangoixants o són lleugers inductors del son, i per això s’han popularitzat a causa de la pandèmia. Una de les conseqüències psicològiques més generalitzades del confinament ha sigut l’insomni associat a problemes d’ansietat. La reticència de molts usuaris a medicar-se, la necessitat de trobar complements a la medicació que en reforcin l’eficàcia, la simple desesperació o l’impuls de comprar coses inútils per mer avorriment ha catapultat l’èxit d’aquest tipus de perfums. Alguns estudis científics demostren que determinades olors i alguns olis essencials són estimuladors de la melatonina.

Associar perfums a celebritats pot tenir resultats catastròfics

Ara bé, hi ha una marca de llenceria que ha sabut diferenciar-se en el sector dels perfums de coixí. Han donat a l’esprai una singularitat molt llaminera. Pour Moi, que tot i el nom és una marca anglesa, ha fet un seguit de fragàncies per perfumar el coixí amb l’olor d’alguns famosos. De moment, només pots triar entre set celebritats: les actrius Jennifer Aniston i Margot Robbie, la cantant Rihanna, la DJ i presentadora de televisió Maya Jama, els actors Bradley Cooper i Zac Efron i el cantant Harry Styles. Cada perfum porta el nom propi del famós: The Jennifer, The Zac... i a la web, com que no els pots olorar, te’n fan una breu descripció. Per exemple, en el cas de Bradley Cooper, un home que sempre sembla entresuat i que juraries que li fan pudor els peus, té un esprai de coixí que “combina la fresca complexitat de les notes d’avet, coriandre i pell, en homenatge a Drakkar Noir, una de les fragàncies favorites de Cooper”. “Aquest perfum us farà imaginar que teniu la seva bellíssima cara al coixí del costat”. De Margot Robbie destaquen que “la seva seguretat fa que tothom vulgui ser com ella o estar amb ella i per això és una de les famoses més sexis del món”. “L’esprai que porta el seu nom és una embriagadora barreja de caqui, magrana i orquídia”.

Fins i tot els famosos més imbècils fan molt bona oloreta. És el que té el poder: dona diners per comprar perfums selectes. Però associar perfums a celebritats pot tenir, també, resultats catastròfics. Una vegada vaig pujar en un ascensor amb una amiga embarassada. A mi em va semblar que el misteriós passatger que havia ocupat la cabina abans que nosaltres havia deixat una fragància molt delicada a l’ambient. Però aquell perfum va resultar ser el mateix que es posava una famosa estrella de televisió força cruel amb qui la meva amiga havia treballat feia anys. Aquella flaire la va transportar d’una manera tan sobtada a un record tan angoixant i nefast que va vomitar a l’instant.