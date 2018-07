Després del vostre entusiasme practicant la postura dels peus de Barbie que us recomanava la setmana passada he rebut peticions demanant més consells per sortir encara més afavorides a les fotos. Parlo en femení perquè tots els consells d’estilistes, bloguers, influencers i youtubers estan destinats a les dones. Perquè nosaltres ho necessitem. Ells no, que sempre queden bé a tot arreu.

A continuació, el decàleg de la prestigiosa web de moda What to wear per aconseguir la foto perfecta i confirmar que sou definitivament meravelloses.

Mostra sempre el costat esquerre de la cara. Tant se val si penses que el teu costat bo és el dret. Segons el fotògraf Garance Doré i un estudi científic que l’avala, el costat esquerre sempre resulta molt més atractiu. Això sí, has de practicar al mirall per trobar quin és el teu angle idoni.

No diguis “Lluís”. Digues “ thursday ” . Vol dir dijous, però això és el que menys importa. Cal que pronunciïs thursday com si haguessis nascut al barri de Chelsea. El gest facial en pronunciar, com si fossis papissota, la paraula zehsdei, provoca un somriure molt més natural i suggeridor i no tan forçat com quan dius “Lluís”, perquè la i és molt falsa.

Alerta amb la càmera. Assegura’t que la càmera o el mòbil tenen activat l’anul·lador d’ulls vermells. Els ulls d’hàmster esguerren una foto sencera. Descarta arreglar aquest defecte amb un programa de retoc d’imatge. Quan enfosqueixes la pupil·la sempre acabes semblant guenya.

Posa la llengua darrere de les dents quan somriguis. No és fàcil, sobretot si estàs pronunciant la primera síl·laba de thursday, però esforça-t’hi, carai. La recompensa s’ho val. Amb tot, ves amb compte: no t’oblidis dels ulls. Està comprovat que si poses tota la concentració en la boca t’oblides de la mirada i surts amb els ulls tristos. Acluca les parpelles perquè sembli que els ulls riuen.

Enquadra bé la foto en les selfies. Procura no tallar parts de la cara o del cos que afectin les teves proporcions. És important, de cara a la resta, semblar que ets una persona completa que no amaga cap defecte sospitós.

Que et facin la foto des d’un angle superior. Demana al fotògraf que situï la càmera en un punt més elevat que el teu, per sobre del cap. Si t’asseus, facilitaràs la feina. Aixeca el rostre cap a la càmera en el punt just perquè la barbeta quedi ben definida. Segons Garance Doré, aquest tipus de fotos són “un regal de Déu”. Val la pena intentar-ho, noies!

No et col·loquis massa a prop de la càmera. Si a la foto surts acompanyada i ets la que està més a prop de l’objectiu, semblaràs més grassa que la resta de persones. En cas que et resulti impossible allunyar-te de l’objectiu, com a mínim assegura’t que hi hagi algú més endavant que tu perquè no et toqui ser la geganta de la foto.

Gira lleugerament el cap. No mantinguis el coll recte. Torça el coll cap a un costat perquè la postura agafi profunditat.

Busca l’angle més adequat. El teu cos no s’ha de col·locar frontalment davant del fotògraf. Procura aconseguir un escorç corporal bonic per semblar més esvelta.

Estigues relaxada. Aquest és el consell més important. Si després de practicar tota la pauta simultàniament, et relaxes, tens l’èxit assegurat.

Espero la vostra foto practicant el decàleg complet. La foto guanyadora tindrà, com a premi, una visita a la millor fisioterapeuta d’Europa i un abonament de deu sessions.