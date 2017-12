El 2017 en 10 fotos la tria dels editors gràfics de l’ARA

540x306 Un any més, les imatges de refugiats travessant el Mediterrani i d’ONGs com la catalana Proactiva Open Arms, al resum de l’any. Les imatges de la zona SAR (search and rescue) davant la costa líbia no han deixat d’impactar-nos. Aquesta imatge del fotògraf de Reuters Yannis Behrakis, en què es pot veure un voluntari rescatant una nena de 4 dies, ens permet esperar que potser algun dia la nostra feina de periodistes no serà necessària al Mediterrani. / Yannis Behrakis_Reuters Un any més, les imatges de refugiats travessant el Mediterrani i d’ONGs com la catalana Proactiva Open Arms, al resum de l’any. Les imatges de la zona SAR (search and rescue) davant la costa líbia no han deixat d’impactar-nos. Aquesta imatge del fotògraf de Reuters Yannis Behrakis, en què es pot veure un voluntari rescatant una nena de 4 dies, ens permet esperar que potser algun dia la nostra feina de periodistes no serà necessària al Mediterrani. / Yannis Behrakis_Reuters