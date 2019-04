Una fragància romàntica i elegant

Al’hora d’elaborar un perfum, les flors són imprescindibles, i de totes elles la rosa és la preferida per bona part dels perfumistes, que treballen amb olis essencials de rosa per fer les seves creacions. I és que darrere de tot gran perfum hi ha una bona matèria primera i un gran professional que s’encarrega de barrejar notes exquisides per crear l’aroma perfecta. Com explica Irene Gisbert, perfumista d’Ainea Pefums, que elabora fragàncies, olis essencials, espelmes i sabons amb productes naturals, “en l’elaboració d’un perfum hi participen diferents tipus de notes, però les flors són la majoria de vegades les que determinen la personalitat del perfum. I la rosa, de totes les flors, és la més important”. Molt sovint la personalitat del perfum té com a element principal l’olor de la rosa, i, de fet, en altres casos en què no és l’element principal, “la rosa sempre hi aporta elegància, delicadesa i exclusivitat”, diu Gibert.

En perfumeria es fan servir fins a 10 varietats de roses, però les més conegudes són la rosa damascena, la centifolia i la gàl·lica, i pel que fa a l’ús en perfumeria hi ha quatre països que en produeixen: França, Marroc, Turquia i Bulgària. Elaborar un perfum és tot un art i demana precisió i temps. Com apunta Irene Gisbert, “una de les característiques més interessants de les essències és que s’evaporen a diferent velocitat. En tenim amb alta velocitat d’evaporació, com les notes cítriques, d’altres que s’evaporen més lentament, com les flors i les herbes, i finalment d’altres que són realment d’evaporació lenta, com les espècies, les fustes i les resines. Per fer un bon perfum cal barrejar harmònicament essències dels 3 tipus; parlaríem de notes de sortida, notes de cor i notes de fons. D’aquesta manera aconseguirem un perfum que es va modificant a mesura que passa el temps”. Un cop es té el concentrat de perfum, s’ha de barrejar amb la proporció exacta d’alcohol i aigua i deixar-lo macerar unes tres setmanes, per després fer el filtrat final.

Calen 4,5 quilos de pètals de rosa per aconseguir un quilo absolut de rosa, però cal tenir present que la quantitat no és el més important. Com precisa Gisbert, “una rosa collida a primera hora del matí i destil·lada immediatament per evitar la fermentació produirà un absolut òptim. Un quilo de rosa del Marroc, en principi, té menys qualitat que un de turc, i aquest menys que un de búlgar. Per tant, ens cal una bona qualitat de roses, un bon procés de destil·lació i la quantitat necessària de pètals”.

I què diu de la nostra personalitat triar un perfum amb roses? Irene Gisbert, d’Ainea Perfums, assegura que “pot dir moltes coses, segons el tipus de composició; ara mateix s’estan fent perfums espectaculars amb roses, molt delicats, amb fons aquàtics i amb un to romàntic i alhora bohemi. Triaria aquest perfum una persona creativa, amb una sensibilitat extrema i molt delicada”.

Les propietats de la rosa

A banda de la perfumeria, la rosa s’utilitza també en cosmètica. Com explica Inmaculada Canterla, farmacèutica especialitzada en dermocosmètica i fundadora de Cosmeceutical Center, “com a producte botànic que és, la rosa té moltes propietats beneficioses a l’hora d’utilitzar alguns dels seus principis actius en aplicació tòpica, sobretot els seus olis essencials, rics en àcids grassos. Però no podem pensar que tingui propietats miraculoses”. Hi ha molta llegenda urbana sobre la capacitat de la rosa mosqueta, per exemple, per eliminar cicatrius o taques de la pell, però Canterla alerta que a l’hora d’adquirir un producte d’aquest tipus “és bàsic revisar la formulació i demanar consell a experts”.

La rosa mosqueta i la rosa de maig són les varietats més utilitzades en la cosmètica. Com explica Inmaculada Canterla, “la més coneguda és la rosa mosqueta, per les seves propietats hidratants, nutritives i regeneradores de la pell, tot i que hi ha pocs estudis científics sobre l’efectivitat i seguretat d’aquests productes per a aquestes finalitats”. Més enllà dels possibles beneficis per a la pell, hi ha qui parla fins i tot de rosateràpia. Per què? Diuen que la seva aroma ens facilita un estat de benestar perquè actua sobre el sistema nerviós com a reequilibrador emocional.