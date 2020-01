Les identitats diverses dels joves a ciutat de mèxic

La paraula chilango és sens dubte un terme complex. Algunes fonts remunten el seu origen a la paraula náhuatl Chilán-co, que significa “on hi ha els de colors” i assenyalaria els habitants de Ciutat de Mèxic pel seu color de pell enrogida. Aquest terme s’ha utilitzat també en un sentit pejoratiu per definir les poblacions que, des de la capital mexicana, van migrar cap als altres estats del país després del terratrèmol de l’any 1985. Amb el temps, aquesta definició s’ha generalitzat per referir-se a totes les persones que viuen a Ciutat de Mèxic i, particularment, a la gent que ha migrat a la capital per diferents raons. Actualment, per a molts habitants de la capital, chilango és una definició d’identitat que els fa sentir orgullosos de viure-hi.

La meva idea de titular aquesta sèrie Chilangos neix del seu doble significat: gent que ha decidit migrar a la ciutat i assentar-s’hi, i gent que amb orgull ha nascut a la capital mexicana. Observo aquesta dualitat en la gran diversitat de joves que arriben des d’altres estats del país i del món a la Ciutat de Mèxic per expressar la seva identitat.

És als carrers de la metròpolis que manifesten la seva identitat lliurement, trencant amb els límits imposats per una societat sovint rígida i masculina. A fora de Ciutat de Mèxic, aquests límits poden tornar-se sufocants. Però la llibertat d’expressió caracteritza la capital mexicana des de fa molt temps i, darrerament, s’està afermant amb més força en les noves generacions. Els seus habitants més joves són els que ho aprofiten per fer ús de l’expressió visual com a eina per generar més tolerància a favor d’una integració de convivència social i de més acceptació en el dia a dia del mexicà.

Després de viure durant cinc anys en aquesta ciutat, de caminar-hi i d’entendre-la, també em puc reconèixer com a chilango. Soc estranger però tinc la visió d’un “extern” que arriba a compartir els mateixos carrers amb els habitants d’aquesta capital. És d’aquesta mirada que neixen les imatges que formen la sèrie Chilangos, reflex personal i íntim de com vaig començar a captar i entendre el pas d’aquests joves i el desig d’expressar la seva llibertat.

A través d’aquesta sèrie he documentat les mirades, les expressions i la manera de vestir d’una gran quantitat de joves: molts van néixer en aquesta ciutat, però altres van migrar aquí fa molt de temps o són estrangers i en aquesta metròpolis han trobat un refugi per expressar la seva identitat de manera més lliure.

