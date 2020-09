El poder de les imatges per preservar la natura

A l nostre voltant cada dia gaudim d’un entorn espectacular. Paisatges, animals, flors... Una diversitat natural tan impressionant com fràgil. Sempre hi ha sigut i tenim la certesa que sempre hi serà. Però la realitat ens ensenya que la natura pot ser molt vulnerable quan no es protegeix, i molts d’aquests paratges canvien o, senzillament, esdevenen un record del que un dia van ser. Tot està a la mercè del valor que donem a la natura i al seu entorn. És en aquest context en què les imatges es converteixen en una poderosa eina per preservar-la. Ensenyar i compartir la bellesa que ens envolta per ser-ne més conscients i protegir-la. Aquest és un dels principals motors que m’impulsen a fotografiar, tot perseguint les millors llums d’una matinada a la Costa Brava, un capvespre en un llac perdut al Pirineu o una mirada fugaç d’un linx ibèric. Regals que ens fa la natura quan tenim la paciència d’observar-la sense presses, només gaudint-ne.

651x366 Primeres llums sobre el pic de Néouvielle, al Pirineu francès Primeres llums sobre el pic de Néouvielle, al Pirineu francès

651x421 Cala dels Frares, un indret sorprenent de la Costa Brava, a Lloret de Mar Cala dels Frares, un indret sorprenent de la Costa Brava, a Lloret de Mar

651x366 Boscos nevats a Artiga de Lin, al Pirineu de Lleida Boscos nevats a Artiga de Lin, al Pirineu de Lleida