Una indústria no tan indestructible

D urant els primers dies de confinament, la moral es va mantenir alta a Larian Studios, una empresa de videojocs independent fundada a Gant. Els dissenyadors i enginyers, molts dels quals ja treballaven en remot (la companyia té 300 empleats en cinc països), van continuar fent la seva feina, creant nivells i escrivint codi a casa seva.

“La primera setmana tot va funcionar molt bé”, diu Swen Vincke, conseller delegat de Larian, que fa jocs de rol tan populars com Divinity: original sin i Baldur’s gate 3, que apareixerà pròximament. “Tothom tenia la informació que necessitava per treballar còmodament des de casa”.

Però quan, en plena pandèmia del coronavirus, l’empresa va entrar a la segona i tercera setmana de confinament, van començar a sorgir els problemes. Els pares i les mares han de dedicar-se a la feina i, a més, cuidar-se dels nens. Hi ha empleats que tenen menys temps per treballar o ho han de fer a unes hores inusuals, cosa que ha reduït la productivitat i ha provocat conflictes de comunicació. I com que els col·laboradors externs de Larian han tancat o s’estan adaptant al teletreball, tot va més a poc a poc.

L’ajornament de fires suposa un gran obstacle per als llançaments

“Vam començar a veure que hi havia més tensions en la comunicació amb els nostres contactes -explica Vincke-. Durant tot el dia no fèiem res més que comunicar-nos: mirar de resoldre problemes, organitzar coses, orientar”.

Vendes pels núvols

Els videojocs semblen el negoci perfecte per a aquesta nova realitat, una realitat en què s’ha demanat als ciutadans de gairebé tot el món que es tanquin a casa amb l’esperança de combatre la pandèmia. La gent, avorrida i neguitosa, troba un refugi en els jocs.

El joc d’acció Doom eternal, que va sortir a mitjans de març, va tenir el millor cap de setmana de vendes de tota la sèrie. Animal crossing, una simulació en què el jugador recrea una vida idíl·lica construint cases i venent naps, ha batut rècords de vendes i s’ha convertit en un fenomen cultural. El canal de televisió ESPN emet programes esportius i les plataformes de streaming de videojocs atreuen audiències espectaculars: des del quart trimestre del 2019 fins al primer del 2020, la plataforma Twitch ha superat per primera vegada els 3.000 milions d’hores d’audiència, segons un informe del servei de software Streamlabs.

“Els videojocs són una de les distraccions que busca la gent quan ha de deixar de banda les activitats que farien en un món normal”, diu Mat Piscatella, analista de NPD, que fa el seguiment de les vendes de videojocs. “Les vendes de videojocs que s’estan veient baten tots els rècords del ram”, diu.

Demores i personal “cremat”

Resulta, però, que els desenvolupadors de videojocs, així com les grans corporacions que hi ha darrere les consoles, han tingut problemes per adaptar-se a un món en què es tanquen oficines i fàbriques i en què els dissenyadors tenen fills que reclamen la seva atenció a casa. I, en privat, encara queden interrogants pendents sobre el que s’ha de fer per abordar una crisi que pot durar setmanes o mesos, sobretot en el cas dels que preveien treure aquest any els seus jocs o consoles.

Sony, que ha dissenyat les consoles PlayStation i un munt de videojocs, va dir a principis d’abril que ajornaria fins a una data encara no determinada l’esperadíssim The last of us: part II, que ja no sortirà el 29 de maig. Els desenvolupadors de Naughty Dog, l’estudi que ha creat el videojoc, diuen que aquest ajornament es deu a les actuals dificultats per imprimir, enviar i vendre els exemplars físics dels videojocs. Amb les fàbriques tancades, els canals de distribució interromputs i el minorista GameStop funcionant a mig gas, a Sony li feia por que baixessin les vendes físiques.

Però Sony no és l’única. Amazon ha anunciat en un comunicat que ha ajornat el joc multijugador New world de la primavera a l’agost “per mantenir el llistó de qualitat” mentre hagin de continuar “treballant en remot”. L’empresa Square Enix ha hagut de posposar una nova actualització del joc en línia Final fantasy XIV. El joc de rol postapocalíptic Wasteland 3, de Microsoft, s’ha endarrerit del 19 de maig al 28 d’agost, cosa que, segons han explicat els desenvolupadors, es deu a “aquests nous problemes logístics”.

A altres grans empreses els ha resultat més fàcil adaptar-se a la situació. Ubisoft, la multinacional que ha publicat jocs com Far cry i Assassin’s creed, té 17.000 empleats en 55 estudis i, per tant, els ha pogut anar assignant a altres projectes mentre en diferents països es decretaven ordres de confinament.

Yves Guillemot, conseller delegat d’Ubisoft, ho explica: “Hem transferit a la Xina algunes tasques de garantia de qualitat i control de proves que es feien a l’Índia, mentre el nostre estudi de Pune s’adaptava al teletreball. També hem après molt dels estudis que tenim a la Xina, que van haver d’afrontar aquest problema abans i han compartit amb nosaltres les millors pràctiques i experiències”.

Forrest Dowling, president de The Molasses Flood, un estudi independent de Boston, diu que encara té l’esperança de poder treure al juny Drake hollow, un nou videojoc multijugador. Com que només surt en suport digital, l’empresa de Dowling té més flexibilitat: “De moment ho anem avaluant cada setmana”.

Dowling, però, diu que la seva preocupació és que el personal estigui content i es mantingui productiu en aquestes circumstàncies tan estranyes. Compara el treball durant la pandèmia amb el que ells en diuen un crunch : llargs períodes en què han de fer un munt d’hores extres, molt freqüents en la indústria dels videojocs.

“Crec que la gent acabarà cremada -diu Dowling-. Des del punt de vista de la concentració i l’energia, tinc la mateixa sensació que quan he passat per períodes d’aquests”.

Hi ha aspectes de la creació de videojocs que no es poden emular des de casa

Els esdeveniments suspesos o ajornats també han representat un gran obstacle per als llançaments. Dowling tenia previst presentar Drake hollow al Congrés de Desenvolupadors de Videojocs, celebrat anualment el març a San Francisco, però s’ha suspès, i el joc s’ha quedat sense la cobertura dels mitjans de comunicació. Els grans editors de videojocs encara lluiten per idear algun pla capaç de substituir l’Electronic Entertainment Expo(E3), una convenció del món dels videojocs que se celebra al juny en què s’anuncien i presenten les novetats més destacades.

Els desenvolupadors que en aquestes trobades confiaven tancar acords de comercialització o trobar finançament per als seus jocs han de fer front ara a unes conseqüències ruïnoses. El 10 d’abril Jukka Laakso, director executiu de l’estudi Rival Games, de Finlàndia, va anunciar a través del seu blog que tancava l’empresa. L’estudi ja tenia problemes, segons diu, però la pandèmia ha acabat amb les “oportunitats d’establir contactes” que tenien i els ha deixat “perduts a les fosques sense sortida”.

Josh Regan, un desenvolupador independent que el 12 de juny té previst treure al mercat un joc d’estratègia anomenat Warborn, diu que es va posar nerviós quan es va assabentar que s’ajornaven The last of us: part II i altres jocs importants: “Sospito que això potser ens donarà més visibilitat als indies, però crec que la baixada d’ingressos serà un motiu de preocupació per a tothom. Val a dir que fer videojocs en un moment com aquest sembla força estrany”.

Regan, que treballa a Bristol, afegeix que potser haurà d’ajornar la publicació del joc en format físic i treure’l només a les plataformes digitals.

Un altre gran obstacle logístic que hauran de superar els videojocs aquest 2020 serà el procés de certificació, exigit pels tres grans fabricants de consoles: Nintendo, Microsoft i Sony. Abans de publicar un videojoc a Switch, Xbox o PlayStation, aquestes empreses volen assegurar-se que no hi hagi cap fallada tècnica que interrompi el joc.

Però ara els verificadors encarregats d’aquesta certificació treballen en remot, cosa que suscita dubtes en matèria de seguretat i productivitat. Als desenvolupadors els preocupa la possibilitat que, com que ara tot triga més del normal, es produeixin embussos.

Geneviève St-Onge és cofundadora de Popagenda, una empresa que ajuda les petites empreses a publicar els seus jocs. Segons diu, normalment recomana als clients que prevegin un període de certificació de quatre a sis setmanes. Des que va començar la pandèmia, però, els diu que facin plans per a vuit o deu setmanes. “Ara anem amb molt de compte -diu St-Onge-. No sabem quant de temps durarà el tràmit”.

Preocupació per les noves consoles

Però potser l’efecte econòmic més perjudicial de la pandèmia és el possible endarreriment de les noves consoles de Sony i Microsoft, que feia temps que havien programat per a aquesta tardor l’aparició de la PlayStation i la Xbox. Aquests llançaments només passen cada set o vuit anys, i atreuen una atenció enorme i -tal com esperen les empreses- grans elogis.

Bona part dels actes programats durant el 2020 per a la presentació de videojocs s’havien organitzat al voltant d’aquests dos llançaments: empreses com EA i Ubisoft havien fet plans per treure els seus videojocs al mateix temps que la PlayStation 5 i la Xbox Series X.

Tant Microsoft com Sony diuen que, pel que fa a les seves consoles, tot va com s’havia previst, però de portes endins continuen pendents del rellotge.

“En realitat, els jocs nous són el que manté en funcionament el mercat”, diu Piscatella, de NPD Group. “Si les consoles s’endarrereixen, això tindrà repercussions en el mercat, sense cap mena de dubte”.

Tal com explica Yves Guillemot, d’Ubisoft: “Microsoft i Sony han facilitat que els nostres desenvolupadors continuïn fent servir els seus kits de desenvolupament [un hardware patentat que ajuda els desenvolupadors a treballar amb les consoles] per crear la pròxima generació dels jocs de consola”, encara que el personal de l’empresa practiqui el teletreball. De tota manera, ha indicat que està disposat a ajornar el llançament d’aquests jocs si les consoles no surten a la tardor.

I afegeix: “No notem grans repercussions en la programació, però estem en contacte amb tots els nostres col·laboradors. Si ens hem d’adaptar per fer el que més els convingui a ells o als usuaris, ho farem”.

Si les mesures generalitzades de confinament es mantenen a l’estiu, segurament s’hauran d’ajornar per força molts jocs que havien de sortir a la tardor, excepte potser els que es publiquen anualment, com Call of duty, que des del 2005 Activision treu al mercat cada tardor, o la sèrie de videojocs de futbol americà Madden, d’EA, que sempre surt a l’agost.

Dos desenvolupadors -que han posat com a condició mantenir-se en l’anonimat perquè no estan autoritzats a parlar amb els mitjans de comunicació- diuen que de moment han optat per simplificar els seus jocs, previstos per a aquesta tardor, en comptes d’endarrerir-los. Com que ha baixat la productivitat dels seus estudis -i de les empreses d’externalització de serveis, sobretot a la Xina i l’Índia-, pensen suprimir-ne algunes característiques, nivells i missions amb l’objectiu de complir els terminis.

Però hi ha aspectes de la creació de videojocs que no es poden emular des de casa, com ara la captura del moviment, un procés força car en què un actor imita en un estudi de so els moviments del personatge. Aquestes accions es filmen i es converteixen en animacions que es poden fer servir en el videojoc.

“Per a això no hi ha cap solució”, afirma Vincke, de Larian Studios, i afegeix que té l’esperança de tornar aviat al seu estudi de captura del moviment amb unes mesures rigoroses de desinfecció i distanciament social. “Esperem que una hora o altra puguem organitzar-hi alguna cosa”, diu.

Una de les coses que més preocupen els que es dediquen a la producció de videojocs és la gravació de les veus dels actors.

“Teníem un projecte a mig gravar”, diu John Ricciardi, cofundador de 8-4 Ltd., una empresa de localització amb seu a Tòquio que tradueix guions. “I dos o tres fent cua per començar aviat. El que està a mitges només està en pausa. Els altres s’han ajornat”, explica Ricciardi.

Segons explica Ricciardi, tot i que els actors poden gravar la veu des de casa seva, el so pot ser irregular, sobretot si part del diàleg d’un joc ja s’ha enregistrat a l’estudi.

Vincke diu que el pròxim projecte de Larian, el tan esperat joc de rol Baldur’s gate 3, encara està programat per a aquest any: se’n presentarà una versió beta sota la modalitat d’accés anticipat (abans del llançament definitiu). Segons les estimacions de Larian, la productivitat dels seus equips és d’entre el 70% i el 80% de la normal, si més no per ara.

“Continuem treballant -diu Vincke-. El que passa és que anem més a poc a poc”.