1917-2020 El llegat de Pulitzer

Tot i que normalment els Pulitzer s’anuncien en una cerimònia formal des de la Universitat de Colúmbia, aquest any la portaveu dels premis, Dana Canedy, va llegir la llista de guanyadors des del menjador de casa seva. “Irònicament, la primera vegada que els premis van ser presentats va ser el juny del 1917, menys d’un any abans del brot de grip espanyola del 1918”, va afirmar. Des que l’editor nord-americà Joseph Pulitzer va deixar escrit al seu testament la creació d’un premi de periodisme fa més d’un segle, aquests guardons han viscut diversos contratemps i han hagut d’adaptar-se als canvis. Algunes categories han desaparegut per les transformacions tecnològiques, com el premi de correspondència postal, i d’altres s’han actualitzat. En l’última edició, la 104a, els premis Pulitzer s’han dividit en 22 categories: 15 de periodístiques i 7 amb un vessant cultural. Aquestes són algunes de les transformacions i dates clau d’uns guardons que, si poden presumir d’alguna cosa, és d’estar al dia.

1847

Neix Joseph Pulitzer a Makó, Hongria. Arriba als Estats Units a la dècada de 1860 per lluitar a la guerra civil americana.

651x366 Joseph Pulitzer / Hulton Archive / Getty Joseph Pulitzer / Hulton Archive / Getty

1878

Joseph Pulitzer es converteix en el propietari del St. Louis Post-Dispatch, el principal diari regional de St. Louis, Missouri.

1883

Pulitzer compra el New York World. Des d’aquest mitjà s’enfronta als líders mediàtics del moment i esdevé molt popular per haver fomentat, juntament amb William Randolph Hearst, la creació de l’anomenada premsa groga.

1911

Mor Joseph Pulitzer i destina gran part de la seva fortuna a finançar les primeres facultats de periodisme. Dins el seu testament també inclou la dotació dels premis Pulitzer.

1912

Es funda l’Escola de Periodisme a la Universitat de Colúmbia amb el llegat de Joseph Pulitzer.

1917

S’atorguen els primers premis Pulitzer amb quatre guardons. L’administració dels premis va a càrrec de la Universitat de Colúmbia, a Nova York. Només els treballs de diaris amb la seva seu central als Estats Units poden ser proposats com a candidats a la categoria de periodisme.

1922

S’estableix oficialment la categoria de poesia. Guanya el premi Edwin Arlington Robinson per Collected poems.

651x366 La primera fotografia de premsa guanyadora dels premis Pulitzer, 'Ford strikers riot'. / Wikipedia La primera fotografia de premsa guanyadora dels premis Pulitzer, 'Ford strikers riot'. / Wikipedia

1942

Es concedeix per primera vegada el premi a la millor fotografia de premsa. El guanya Milton Brooks, fotògraf del Detroit News, per Ford strikers riot. La imatge va ser capturada durant una vaga en una fàbrica de Ford.

1943

S’inclou una nova categoria: la música. S’endú el primer guardó de la categoria el compositor William Schuman.

1945

La famosa fotografia captada per Joe Rosenthal, Alçant la bandera a Iwo Jima, guanya el Pulitzer i es converteix en una de les imatges de guerra més icòniques de la història.

1954

S’atorga per primera vegada un premi Pulitzer a una fotògrafa aficionada, Virginia Schau, que va captar el rescat d’un camioner californià durant un accident.

651x366 Dos clients sortint d’una botiga enmig d’una manifestació. / Tyrone Siu / Reuters Dos clients sortint d’una botiga enmig d’una manifestació. / Tyrone Siu / Reuters

1962

S’afegeix la categoria de literatura de no-ficció. Guanya el premi The making of the president 1960, escrit pel periodista Theodore H. White.

1973

El Washington Post obté el premi Pulitzer per la seva investigació sobre l’escàndol Watergate. Bob Woodward i Carl Bernstein van provocar l’única dimissió d’un president dels Estats Units de la història.

1987

Premi a l’equip del diari Miami Herald, del qual sobresurt el periodista Andrés Oppenheimer, pel treball que va destapar l’escàndol de l’Iran contra del govern de Ronald Reagan.

651x366 Un policia antidisturbis persegueix un manifestant pro democràcia. / Tyrone Siu / Reuters Un policia antidisturbis persegueix un manifestant pro democràcia. / Tyrone Siu / Reuters

1999

La categoria de Servei Públic, la de més prestigi, comença a acceptar material digital, com bases de dades i gràfics interactius.

2002

Premi Pulitzer a The New York Times per una secció especial publicada regularment després dels atacs terroristes de l’11 de setembre del 2001 als Estats Units.

2003

Premi Pulitzer a The Boston Globe per destapar els escàndols de pederàstia que durant dècades havien ocultat l’Església i les autoritats locals.

2006

S’admeten peces digitals en totes les categories de periodisme, exceptuant les dues categories de fotografia. Només podien presentar-s’hi informacions de diaris digitals que tenien edició de paper.

2010

Es premia per primera vegada un mitjà exclusivament digital. ProPublica guanya un premi Pulitzer per un reportatge d’investigació sobre l’huracà Katrina.

2020

Els Pulitzer segueixen innovant. Aquest any, per primera vegada, s’ha incorporat una categoria de reportatges radiofònics.