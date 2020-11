El mecenes que fa país animant la cultura

“Estem molt agraïts de dues donacions que va fer fa cinc i dos anys a l’Hospital de la Vall d’Hebron que van suposar la creació d’un hospital de dia d’hematologia i d’una unitat de teràpies avançades per fer tractaments de CAR-T. Gràcies al seu ajut aquesta unitat de CAR-T és la més important del país”

Francesc Bosch - Metge personal d’Antoni Vila Casas i cap de servei d’hematologia de la Vall d’Hebron i de la Quirón

“Hauríem de demanar que hi hagués més Vila Casas, perquè és un exemple únic d’un home que destina pràcticament tot el seu patrimoni a mantenir la tradició de les arts visuals catalanes. A més, fa una cosa molt important: triar una línia d’art que probablement és la més desatesa per les institucions culturals públiques”

Jordi Martí Grau - Regidor de l’Ajuntament de Barcelona i delegat de Cultura entre els anys 2007 i 2011

“Se’m fa molt difícil destriar què és més gran, si l’afecte personal que tinc per l’Antoni Vila Casas o l’admiració per tot el que ha fet per l’art i els artistes del nostre país. Felicitats, Toni!”

Josep Maria Prat - President de GrupCamera

“Un dels darrers senyors de Barcelona, que en un temps en què els burgesos són reemplaçats pels rics, lluny de deixar-se portar per la frivolitat ha posat l’èxit empresarial al servei de la seva idea del país. Amb criteri propi. I amb una elegància en l’estil que és tota una manera d’estar en el món. Ja no en queden gaires com ell. I es nota”

Josep Ramoneda - Filòsof i director de la revista ‘La Maleta de Portbou’

“Antoni Vila Casas és el Senyor mecenes de l’art contemporani català. Com a tal, no podia faltar en la seva trajectòria filantròpico-artística el suport al primer artista contemporani català, Joan Miró, mitjançant la protecció de la col·lecció que l’artista ens va regalar als ciutadans, dipositada a la Fundació Joan Miró de Barcelona”

Sara Puig - Presidenta del patronat de la Fundació Joan Miró

“Un senyor de Barcelona, com ja no n’hi ha. Culte, amb un gust propi i que ha fet i fa un paper important per la cultura catalana”

Salvador Sunyer - Director del festival Temporada Alta

“Es va començar a poc a poc, amb un objectiu molt concret, crear una fundació que esdevingués un referent en l’art contemporani català, però mantenint sempre la branca sanitària. S’ha anat creixent, prudentment, com és el tarannà del seu fundador, i continuarem amb noves il·lusions, i nous reptes; perquè després de 20 anys la tasca de la Fundació Vila Casas continua sent més necessària que mai”

Joan Torras Ragué - Director general de la Fundació Vila Casas

“Antoni Vila Casas és una de les figures clau de la difusió cultural a Catalunya. El museu Can Mario a Palafrugell és un punt d’atracció cultural i turística gràcies a la gran qualitat de l’obra que conté”

Josep Piferrer - Alcalde de Palafrugell

“Crec que el defineix la resposta que va donar a la pregunta de quina és la seva ocupació preferida en un qüestionari Proust: «Treballar. M’ho passo bé quan tinc un dia ocupat. També m’agrada pensar com es podrien millorar les coses, ni que sigui un quadre mal penjat. Si penges els quadres amb un clau, queden rectes i bé. Però si els penges amb dos claus a la llarga és millor»”

Eva Piquer - Periodista, escriptora i fundadora del digital de cultura ‘Catorze’. Autora d’un llibre-entrevista a Antoni Vila Casas