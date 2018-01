La meitat de l'Àfrica a les fosques

L'electricitat no apareix a la Declaració Universal dels Drets Humans. Però l’accés universal a l’energia elèctrica és des del 2015 un objectiu de la humanitat. Ho va aprovar l’ONU dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per al 2030. Però al món encara hi ha 1.100 milions de persones sense electricitat (el 14% de la població mundial), més de la meitat de les quals viuen a l’Àfrica: 588 milions d’africans sense llum, el 48% de la població del continent, que es concentren a la regió subsahariana, on representen el 57%. En alguns països, qui no té electricitat és gairebé tota la població, com al Sudan del Sud (99% sense llum), la República Centreafricana (97%), Sierra Leone (97%) i el Txad (91%), segons dades de l’informe del 2017 de l’Agència Internacional de l’Energia (IEA). L’esforç d’electrificació als països en vies de desenvolupament –especialment a les economies emergents de l’Àsia– ha aconseguit que des del 2012 cada any 103 milions de persones accedeixin per primer cop a l’energia elèctrica. Això ha sigut possible sobretot per una expansió de la xarxa elèctrica encara massa dependent dels combustibles fòssils: el carbó ha portat el 45% de l’electrificació, el gas natural el 19% i el petroli el 7%. A l’Índia, 500 milions de persones han accedit a l’electricitat des de l’any 2000, cosa que ha ajudat a pujar del 67% al 89% la taxa d’electrificació

Un futur amb clarobscurs



L’any 2030 el 99% de la població asiàtica tindrà accés a l’electricitat, segons les previsions de l’IEA fetes d’acord amb les polítiques estatals actuals. L’any que l’ONU va fixar com a data límit, la gent sense llum al món s’haurà reduït a gairebé la meitat, però encara hi haurà 674 milions de persones a les fosques, el 90% de les quals a l’Àfrica subsahariana. Tot i els esforços d’electrificació impulsats en països com Costa d’Ivori, Kènia i Etiòpia –que han permès que des del 2014 el nombre d’africans sense electricitat pari de créixer i que permetran que el 2030 la taxa d’electrificació pugi al 64% a tot el continent–, el gran creixement de població al continent farà que l’any 2030 encara hi hagi més africans que ara sense llum (602 milions, tots subsaharians). L’objectiu de l’ONU no s’haurà complert.

L’Àfrica subsahariana concentra el nombre més elevat de persones al món sense electricitat: 588 milions. Són el 57% de la població de la regió i seran encara el 41% el 2030. El 80% dels 602 milions de persones que hi haurà allà sense llum aquell any viuran a les zones rurals. Nigèria és el país de la regió amb més habitants sense llum (73 milions), tot i ser el 39% de la població. Altres països superen el 90% d’habitants sense llum. Tot i així, l’electrificació va creixent també en aquest continent, amb un paper destacat de les renovables, sobretot l’hidroelèctrica i la geotèrmica, que creixeran en el futur.

