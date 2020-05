Com vivien els grans talents de la moda i el disseny?

Com era d’esperar, el protagonista de la que va ser la residència de l’artista Yves Klein és el seu blau homònim. Coco Chanel matava el temps en una sala d’estar elegant plena de llibres i obres d’art, i Karl Lagerfeld s’envoltava dels millors dissenyadors per aconseguir un lavabo digne d’una icona de la moda. La vida i les residències de les persones més influents del segle XX ja no són un enigma. L’editorial Phaidon ens dona l’oportunitat d’espiar 400 estances -menjadors, sales d’estar, habitacions, lavabos, biblioteques, cuines i estudis-, la decoració de les quals és una autèntica obra d’art. Interiors: The greatest rooms of the century recull en 448 pàgines les millors contribucions al disseny d’interiors que s’han fet des de principis del segle XX. Organitzats alfabèticament, la publicació recull les obres de grans referents del disseny d’interiors com Elsie de Wolfe o Colefax & Fowler, fins a estrelles contemporànies com Anouska Hempel o Kelly Hoppen. El llibre, que està disponible amb cinc cobertes de vellut de diferents colors (la nova edició es presenta amb una enquadernació taronja), inclou una introducció de William Norwich, editor de moda i disseny d’interiors de Vogue i The New York Times, a més de tres assajos de Graeme Brooker, cap de disseny d’interiors de la Royal College of Art. Essencial per parlar d’interiorisme amb propietat i coneixement de causa.

651x366 Julia Morgan: Una de les sales del Hearst Castle a Califòrnia, propietat del magnat de la premsa William Randolph Hearst. Es va acabar el 1947. / Shutterstock Julia Morgan: Una de les sales del Hearst Castle a Califòrnia, propietat del magnat de la premsa William Randolph Hearst. Es va acabar el 1947. / Shutterstock

651x366 Yves Klein: Finalitzada el 1949, aquesta és la sala d’estar de la residència de París d’Yves Klein. / François Coquerel Succession Yves Klein c/o DACS 2019 Yves Klein: Finalitzada el 1949, aquesta és la sala d’estar de la residència de París d’Yves Klein. / François Coquerel Succession Yves Klein c/o DACS 2019

651x366 Michael Graves: La sala d’estar del dissenyador a Princetown. Completada el 1996. / Michael Mundy Michael Graves: La sala d’estar del dissenyador a Princetown. Completada el 1996. / Michael Mundy

651x705 Karl Lagerfeld: Un dels lavabos de la residència de Karl Lagerfeld a Roma. / Fritz von der Schulenburg Karl Lagerfeld: Un dels lavabos de la residència de Karl Lagerfeld a Roma. / Fritz von der Schulenburg