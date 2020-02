Qui perd, guanya

La fascinació pels perdedors no és inusual en el món literari. És més: amb freqüència la literatura sembla haver-se desenvolupat, des dels seus inicis, per donar consol als perdedors. Però hi ha alguns autors, com Graham Greene, que converteixen aquest fet en la pedra angular de la seva obra. Fins i tot literalment: Greene va escriure un relat deliciós al voltant de l’univers del joc titulat, precisament, El que pierde, gana. Una declaració de principis al voltant dels equívocs i les aparences. A la literatura de Graham Greene res és el que sembla i, sobretot, ningú és el que sembla. En aquest gran clarobscur és quan, en memorables ocasions, el “factor humà”, humil i desemparat, s’escapa dels rigorosos engranatges de poder que habitualment l’empresonen.

Aquest és en bona part el tema de la que Greene considerava la seva principal novel·la, El poder i la glòria. En aquesta novel·la, l’escriptor, un convers al catolicisme que va fer seus amb la fe del convers els conflictes morals que el catolicisme comporta, reflexiona sobre el xoc entre el poder com a dominació i brutalitat i la glòria, categoria teològica que en Greene es converteix en ètica: el poder de la consciència.

No puc apostar fins a quin punt El poder i la glòria ha mantingut amb posterioritat la seva vigència. No obstant això, sí que apostaria per molts dels relats de Graham Greene que ell associava als seus vincles coneguts amb l’àmbit de la informació secreta i l’espionatge. La fosca postguerra vienesa d’ El tercer home es projecta perfectament en les xarxes de privilegi i delicte, que s’han fet encara més sofisticades al segle XXI de com ho eren durant la centúria anterior. I què podem dir de L’americà tranquil, autèntica joia en l’anàlisi de l’ambigüitat humana i una dissecció dels últims mecanismes del poder: el reclam de la pau com a preparació de la guerra, la proclamació del bé com a mètode per avançar en el camí del mal. Graham Greene estava assabentat del que passava als subsols de la consciència. I ho va explicar.