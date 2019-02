Els pingüins gais d’austràlia

E ra una una colònia de pingüins joves, i totes les parelles -excepte una- estaven formades per pares bastant dolents. Deixaven d’atendre els seus nius, anaven a nedar o jugar i, per això, els ous abandonats es refredaven i hi havia la possibilitat que mai fessin eclosió. Era normal entre els pingüins inexperts i als encarregats de l’aquari no els preocupava. La següent temporada d’aparellament seria millor. Tanmateix, hi havia una parella extraordinària. No perquè fos l’única parella gai de la colònia, sinó perquè semblava que l’Sphen i el Magic serien grans pares, diligents i acurats a l’hora d’incubar els seus ous. Van fer el niu més gran i s’hi asseien a sobre de manera constant.

Amb curiositat, els encarregats de l’aquari van donar un ou fals als dos mascles. El van adoptar. Llavors, quan semblava que una parella particularment negligent de pingüins heterosexuals anava a deixar un ou exposat (les femelles en ponen dos, però generalment només en sobreviu un), els empleats de l’aquari van decidir que li donarien a Sphen i Magic.

A l’octubre, l’ou va fer eclosió. La cria de la parella de pingüins gais ara passeja per una formació de gel prop dels dics per a turistes de Sydney.

Símbols del matrimoni gai

Quan l’Sphen i el Magic es van fer parella, Austràlia havia passat per una amarga batalla sobre si el matrimoni homosexual havia de ser legal. Aquest debat havia despertat tensions personals i religioses. Els dos pingüins gentú (també coneguts com a juanito o papua ), que ignoraven el caos polític que envoltava el seu festeig, es van convertir en tot un símbol per al país. Si una colònia de pingüins ho havia pogut resoldre, una nació d’éssers humans també podria fer-ho.

Austràlia és famosa per tenir moltes criatures perilloses tant a terra com a l’aigua: algunes de les serps i aranyes més verinoses del món, cangurs que semblen fisicoculturistes, taurons blancs que vigilen els surfistes... Però, de sobte, les celebritats animals més conegudes eren dos pingüins gais, cosa que els seus cuidadors van reconèixer amb alegria.

“A tothom els agraden els pingüins”, va dir Tish Hannan, directora del departament de supervisió de pingüins de l’aquari australià. “Són molt desvergonyits”. “No són com els taurons”, va dir Amy Lawrie, cuidadora principal dels pingüins. “Ningú ha tingut una experiència negativa amb un pingüí”.

Amor a primera vista

Els cuidadors dels pingüins no poden dir amb exactitud per què un en tria un altre, sobretot en el cas de dos de tan diferents com el Magic i l’Sphen.

El Magic, un pingüí gentú de 3 anys nascut a l’Aquari Sea Life de Melbourne, és inquiet i juganer. Va al darrere de les joguines o de qualsevol cosa que brilli. Saluda els visitants. L’Sphen, que té 6 anys i va néixer al SeaWorld, és més alt i té un bec més gran. És més tranquil, més seriós, i li interessen menys les joguines i els humans.

Van començar el niu quan es van conèixer i el covaven per torns

Tanmateix, des del principi va quedar clar què estaven fent l’Sphen i el Magic quan es van conèixer un dia d’estiu a l’Aquari Sea Life de Sydney.

Primer, com és costum en els gentú, van començar a fer-se reverències. Es van portar mútuament còdols triats amb cura per al niu que esperaven construir junts. Si algun dels dos no hi hagués estat interessat hauria rebutjat el còdol: l’hauria fet fora amb el bec. Al contrari, cadascun va admirar els còdols que l’altre portava. Lawrie ho descriu com a “consentiment”.

Després van començar a cantar. L’un al costat de l’altre, es van cantar l’un a l’altre fins que van aprendre a reconèixer-se les veus. “Vèiem que el Magic anava al seu lloc i buscava l’Sphen. El cridava i l’Sphen corria cap a ell i li feia una petita reverència per després també cantar”, explica Hannan. “Es van triar. Així de simple. Ara tenen un vincle”.

Altres membres de la colònia de 33 pingüins encara estaven coquetejant. Els ocells més joves tendeixen a prendre’s temps per triar la parella.

“Estaven reconeixent diversos cants i feien reverències a diversos pingüins”, comenta Hannan. “Això no ho feien ni l’Sphen ni el Magic. No estaven interessats en els altres ocells de la colònia”.

Per això no va ser sorprenent que tots dos es preparessin per incubar un ou.

“Sabíem que començarien a recollir pedres”, diu Hannan. “I també que construirien el millor niu”.

La decisió de ser pares

Quan va arribar l’ou, l’Sphen i el Magic van fer torns per seure-hi damunt durant vint-i-vuit dies.

Els cuidadors dels pingüins van tenir un debat.

“L’equip de cuidadors de pingüins va prendre la decisió i ningú s’hi va oposar”, explica Lawrie. “És genial que dos pingüins vulguin formar una parella, sense importar quins siguin”.

Van alertar els directors de l’aquari que hi hauria dos pingüins mascles amb cries. Els executius de l’aquari els van acceptar.

L’aquari va publicar un vídeo dels pingüins, en el qual se’ls veu cantant-se l’un a l’altre. També hi ha un vídeo en el qual estan fent el niu de còdols.

Els visitants ara només venen a veure la nova parella de pares gais i pregunten als guies quins són els pingüins homosexuals.

N’hi va haver que es van negar a fer servir la paraula gai. “L’expressió poc natural es va fer servir molt”, explica Samantha Antoun, encarregada de relacions públiques de l’aquari. “La gent deia que no hauríem de dir que són gais perquè potser només són amics”.

Els cuidadors van dir que no adoptarien una actitud política respecte als pingüins. “No volíem descoratjar la companyia dels nostres pingüins”, relata Lawrie. “L’amor és l’amor”.

El primer senyal d’un bon pare gentú és que és capaç de reconèixer que un ou farà eclosió i que la cria a poc a poc està sortint de la closca. Això pot durar dies. L’Sphen i el Magic se’n van adonar immediatament. “Quan treu el cap ja pot començar a parlar als seus pares, i el Magic i l’Sphen el van reconèixer i van començar a cantar a l’ou fins i tot abans que fes eclosió”, explica Hannan.

La cria -que al començament es va dir Sphengic- va néixer un divendres i va pesar 91 grams. Va ser l’única cria que va sortir de tots els ous de la colònia.

Els reptes de la criança

Durant els primers mesos de vida, una cria es queda a prop dels seus pares. L’Sphen i el Magic la van alimentar i li van cantar. La ficaven al llit de nit. La cria necessita tenir el cap en direcció als pares quan dorm sota seu, perquè els pares puguin utilitzar els becs per mantenir-la en la posició adequada.

Com qualsevol parella, l’Sphen i el Magic van fer front a reptes, la majoria relacionats amb la seva diferència d’edat. “El Magic és més jove, i va intentar evitar els seus deures com a pare durant els primers dies de la parella”, explica Hannan. “A vegades semblava dir: «Tu alimenta la cria avui» i anava a nedar”.

Malgrat tot, a poc a poc va aprendre a compartir les obligacions. Quan el Magic alimentava la cria, l’Sphen venia a cantar-los. “Cantava per animar-lo”, comenta Hannan. “Perquè el Magic sabés que estava fent el que calia fer”.

Ara la cria de pingüí ha crescut gairebé completament. Aquests primer mesos encara no tenia un gènere ni un nom permanent. Els òrgans reproductius dels pingüins són interns, així que el sexe només pot determinar-se mitjançant una prova de sang quan arriben a la maduresa. L’orientació i la identitat no són els desafiaments més urgents de l’Sphengic, tot i que fa poc l’aquari ha anunciat que és una femella i ha posat en marxa una campanya per trobar-li un nom definitiu.

Un matí de no fa gaire, el Magic estava jugant amb altres membres de la colònia, i l’Sphen estava cuidant l’Sphengic, que està apartat de la colònia. La Rita, un altre pingüí, s’hi va acostar massa. L’Sphen va aletejar i li va donar un cop amb el bec. L’Sphengic, que encara està desenvolupant la seva personalitat, estava ocupat menjant gel. Aquell dia van esmorzar sardines i calamars.

Els cuidadors dels pingüins van dir que no pensen gaire en la política que envolta l’Sphengic. No obstant això, veuen que està inspirant els visitants. “Els pingüins neixen amb la capacitat de criar pollets des de l’inici fins al final, siguin mascles o femelles, i aquesta és una idea molt interessant a tenir al cap”, diu Hannan. “Som iguals”.

Molts dels altres pingüins estan buscant noves parelles per a la següent temporada d’aparellament. Però l’Sphen i el Magic continuen junts. Fa poc, l’Sphengic va començar a aprendre a nedar. L’Sphen i el Magic hi aletejaven a prop, a punt per capbussar-se si calia.