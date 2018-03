El poeta que volia vèncer la por

L ucreci es va proposar vèncer l’adversari més invencible de l’ésser humà: la por. Aquest propòsit ja va ser consagrat en una de les obres més titàniques de la història de la literatura. De rerum natura ( De la naturalesa ) és una obra que pretén abraçar la totalitat de l’existència i, en certa manera, és al món antic el que la Divina Comèdia de Dante és al món medieval. Però mentre que aquesta última és l’admirable exaltació del Déu cristià, el llibre de Lucreci és una implacable condemna dels déus pagans, on la religió és presentada com la principal matriu de la por humana. De rerum natura vol ser un cant a l’emancipació de l’home.

No obstant això, el seu autor, Lucreci, a diferència del mestre grec que l’inspira, Epicur, és apassionat, malenconiós i poc donat a la serenitat. Vaig estudiar a la universitat el seu gran poema com a exposició d’un sistema filosòfic i, passats els anys, ja pel meu compte, vaig tornar-hi: era, en realitat, una complexa obra sobre l’amor i la mort, sobre el gaudi i la fugacitat, sobre Venus i Mart. Es diu que l’inici del poema va servir de font a Botticelli per a La primavera i, en el desenllaç, l’evocació de la pesta d’Atenes és una de les pàgines més bellament desoladores que s’han escrit mai. Lucreci podia ser taciturn i, uns quants versos després, exaltar-se amb l’alliberament de la humanitat futura.

Què diria avui, Lucreci, de nosaltres? De fet nosaltres hem complert moltes de les condicions que ell creia necessàries per dissipar les pors humanes. La nostra ciència ha avançat en un coneixement sense precedents de la natura i hem expulsat el que és diví de la nostra imaginació. Hem avançat contra la ignorància i el fanatisme, seguint l’estela lucreciana cap a l’emancipació. Però, ¿som més lliures? I sobretot, parlant de l’objectiu de Lucreci, ¿hem vençut la por? Seria curiós saber què diria Lucreci del nostre món en comparació amb el seu. És molt possible que tingués un dels seus atacs malenconiosos. 