El 2017 en 10 portades la tria EDITORIAL de l’ARA

La portada d’un diari és un esforç de reflexió i de destil·lació d’una actualitat que ens arriba cada dia amb la intensitat d’una allau que amenaça de sepultar-nos. No només és un esforç de selecció i jerarquització d’informació, sinó que, vistes en perspectiva, les primeres planes transmeten també l’estat d’ànim col·lectiu del diari i també, per tant, de part de la societat on estem arrelats. Aquestes deu portades són una tria de tries. Una selecció de deu moments importants d’un any extraordinàriament intens. Les 10 portades representen dies fonamentals del 2017 que van des del judici del 9-N fins a les eleccions del 21-D, passant pel diari especial de Sant Jordi, un dossier sobre la corrupció del PP o la commemoració dels 25 anys dels Jocs Olímpics. Hi ha portades d’entre setmana i de diumenge, quan procurem posar-nos de gal·la i focalitzar al màxim el nostre missatge. N’hi ha de gràfiques, que han sortit de les mans dels nostres magnífics dissenyadors i il·lustradors, i d’altres que han comptat amb col·laboracions externes de luxe, com la portada per celebrar els 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992 que ens va fer Xavier Mariscal. N’hi ha de tendres, d’alegres, de clarament positives i d’altres que mostren obertament la nostra ràbia, com la del 2 d’octubre. Algunes d’aquestes portades han sigut premiades, però no ens hem entretingut gaire a celebrar-ho. Com ens va dir fa poc Ferran Adrià, els premis duren un minut i el que realment importa és llevar-te i saber que faràs una cosa que et fa feliç. Totes les portades, les dels 363 dies, han estat pensades, debatudes, discutides, millorades. Al darrere de totes hi ha un esforç d’anar al que veritablement importa i prescindir del que és accessori, del que és sobrer o anecdòtic. Com tot el diari, les portades de l’ARA són el resultat de l’esforç d’un equip i repassar-les és una bona manera de recordar l’actualitat de l’any amb els seus moments amargs i les seves alegries. Amb les seves sorpreses i les seves victòries i derrotes. També de celebrar la més gran de les victòries: la vida.

540x727 5 de febrer. La portada del diumenge previ al judici del 9-N a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega va ser un “Jo m’acuso” amb què es reclamava a l’Estat negociar un referèndum. 5 de febrer. La portada del diumenge previ al judici del 9-N a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega va ser un “Jo m’acuso” amb què es reclamava a l’Estat negociar un referèndum.

540x727 19 de febrer. La crisi dels refugiats va provocar una onada de solidaritat i a Barcelona milers de persones s’havien manifestat reclamant la seva acollida. 19 de febrer. La crisi dels refugiats va provocar una onada de solidaritat i a Barcelona milers de persones s’havien manifestat reclamant la seva acollida.

540x728 23 d'abril. La portada especial de Sant Jordi va ser una fotografia històrica amb alguns dels autors, firmes tots ells del diari, que presentaven novetat en aquesta edició. 23 d'abril. La portada especial de Sant Jordi va ser una fotografia històrica amb alguns dels autors, firmes tots ells del diari, que presentaven novetat en aquesta edició.

540x727 30 d'abril. Un dossier especial sobre les múltiples causes per corrupció del Partit Popular. S’investigaven una trentena de causes, però han augmentat al llarg de l’any. 30 d'abril. Un dossier especial sobre les múltiples causes per corrupció del Partit Popular. S’investigaven una trentena de causes, però han augmentat al llarg de l’any.

540x723 7 de maig. La segona volta de les eleccions franceses enfrontava Le Pen i Macron, l’actual president. 7 de maig. La segona volta de les eleccions franceses enfrontava Le Pen i Macron, l’actual president.

540x699 21 de maig. Per al diari especial per celebrar el 25è aniversari dels Jocs Olímpics, i les transformacions que van portar a la ciutat, la portada va ser de Mariscal. 21 de maig. Per al diari especial per celebrar el 25è aniversari dels Jocs Olímpics, i les transformacions que van portar a la ciutat, la portada va ser de Mariscal.

540x730 18 d'agost. Sense fotos dels morts o ferits a l’atemptat de la Rambla, però amb un lema que tothom es va fer seu. 18 d'agost. Sense fotos dels morts o ferits a l’atemptat de la Rambla, però amb un lema que tothom es va fer seu.

540x728 2 d'octubre. La cara i la creu d’un dia històric. A dalt, la repressió policial, la vergonya; a sota, una àvia feliç després de poder votar, la dignitat. 2 d'octubre. La cara i la creu d’un dia històric. A dalt, la repressió policial, la vergonya; a sota, una àvia feliç després de poder votar, la dignitat.