Els Estats Units a través de les sèries

La tradicional hegemonia nord-americana en la ficció televisiva ha contribuït a difondre la geografia dels Estats Units més enllà de les seves fronteres. Espectadors que no han viatjat mai a l’altra banda de l’Atlàntic són capaços de recordar el nom d’almenys un parell d’estats en part gràcies a les sèries de televisió.

El gran impacte de les sèries nordamericanes en el nostre imaginari col·lectiu ha fet que moltes vegades recordem amb més precisió noms d’estats i ciutats dels Estats Units que no pas d’una població del costat de casa. Si es fes un rànquing de les ciutats dels Estats Units que més vegades han servit com a teló de fons d’una sèrie, Nova York ocuparia gairebé segur la primera posició de la classificació.

Paradoxalment, ficcions molt vinculades a la vida novaiorquesa, com poden ser Seinfeld, Friends o How I met your mother ( Cómo conocí a vuestra madre), no es van rodar a Manhattan sinó a l’altra punta del país, a Los Angeles, on es concentra gran part de la indústria audiovisual i els grans estudis. No passa el mateix amb Girls o Sex and the city ( Sexo en Nueva York), dues imprescindibles de les localitzacions serièfiles de la ciutat. Sorprenentment, Nova York és una de les ciutats dels Estats Units on més sèries es filmen i, de fet, en els últims anys no ha deixat de sumar xifres rècord. A principis del 2020, abans que esclatés la pandèmia del coronavirus, a Nova York s’hi estaven rodant o s’hi estaven a punt de rodar una trentena de sèries, segons el llistat fet públic per l’ajuntament de la ciutat.

La televisió és especialista en enganyar els nos- tres sentits. The good wife i el seu spin-off The good fight, suposadament ambientades a Chicago, s’han filmat a Nova York. Les escenes del poble de Cicely, l’escenari de Northern exposure ( Doctor en Alaska), no es van rodar a Alaska sinó a l’estat de Washington, a la població de Roslyn. És allà on hi ha l’icònic mural amb un camell. En els últims anys l’estat de Geòrgia, escenari de The walking dead, s’ha convertit en un dels principals centres de producció de sèries dels Estats Units gràcies als seus incentius fiscals per a la indústria audiovisual. És l’estat on s’ha d’anar si es busquen les localitzacions de Stranger things: Hawkins mai ha sigut a Indiana, sinó als voltants d’Atlanta.

Infografia en paper de l'ARA Diumenge