La tria d’Antoni Vila Casas

El riu Manol

L’expressionisme i els paisatges de Guerrero Medina fan que el públic s’amari dels estats d’ànims que hi aboca

Els blaus, els vermells i els verds d’aquesta pintura van impactar Antoni Vila Casas fins al punt de consi- derar-la una de les seves obres preferides i de les més importants dels seus fons. “Mai havia vist tants colors en un quadre, té una paleta de colors fanàsti- ca”, explica. La relació personal que té amb l’artista, José María Guerrero Medina (Jaén, 1942), és molt pròxima i també li va proporcionar materials artístics.

651x366

Barret de Givenchy per a 'Jardin des modes'

El vessant com a fotògraf de moda del fotò- graf que va fer un ‘Homenatge a Catalunya’ per encàrrec de la fundació

Una exposició amb fotografies de cada dia de l’any al Museu Maillol va ser decisiva perquè Antoni Vila Casas li encarregués el seu particular Homenatge a Catalunya al fotògraf Frank Horvat (1928-2020), que li va dir que li pagués el viatge i l’hotel i que li vendria les obres només si que- dava satisfet amb el projecte, tal com va passar. La relació entre ells dos va anar més enllà i Vila Casas també va idear conjuntament amb ell una exposició al Palau Solterra per cele- brar el 90è aniversari de l’artista el 2018, titulada Frank Horvat. Please don’t smile. Entre les obres exposades hi ha aquesta de moda, l’aspecte més conegut de la trajectòria de Horvat en revistes internacionals tan prestigio- ses com Vogue i Elle.

651x366