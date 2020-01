“és fals que els estudiants d’enginyeria siguin friquis”

Laura Galera està cursant segon d’Enginyeria Informàtica i és de Banyoles. Té la UdG a prop de casa i considera que té facilitats de transport, amb descomptes en el bus públic. “Si optes per viure a la ciutat, és més fàcil accedir a trobar pis a Girona que no a Barcelona, on els preus són molt alts”. Li agrada el Campus de Montilivi, prou gran, amb un bon pàrquing i facultats molt grans -sobretot la Politècnica- i amb molts serveis: destaca la biblioteca, que té aules d’estudi, i l’aulari comú, amb ordinadors i laboratoris per fer les pràctiques. Considera que els professors en general estan molt preparats en recerca (molts han estat en universitats importants de fora) i que també fan bé la docència. Valora positivament que hi hagi tants graus d’enginyeria per escollir: “Industrial, elèctrica, mecànica… i cada vegada es van afegint més carreres, com la de disseny i desenvolupament de videojocs, i d’altres”.

Admet que escollir un grau és complicat: “Quan fan segon de batxillerat la gent s’angoixen perquè veuen que arriba la selectivitat, que han de prendre les seves pròpies decisions. Escollir una carrera és delicat i complicat, perquè penses si et farà el pes de veritat. Tenen molta por del fracàs, de deixar-ho a mitges. És un moment tens, cal tenir en compte molts factors. No estan segurs del que els agrada”. En canvi, ella quan feia 4t d’ESO ja tenia clar que volia fer enginyeria, com els seus dos germans. El gran va fer enginyeria industrial i mecànica, i l’altre va fer informàtica. “Vaig fer el batxillerat tecnològic i vaig treure la nota més alta de la meva promoció. Després de la Jornada de Portes Obertes vaig veure que havia de fer una carrera on pogués aprendre de debò. Vaig dubtar entre informàtica i enginyeria biomèdica, però un dels factors va ser el de les sortides laborals: si vols moure’t, amb enginyeria informàtica pots trobar feina arreu del món”.

Diu que aquest grau la motiva, la porta a voler aprendre més i més: “Tot i que encara faig segon, veig que aquí aprens a programar de veritat. És cert que en molts cicles t’ensenyen llenguatge Java, però és a la carrera que hi veus un sentit, el perquè ho estàs fent. T’ensenyen una sèrie de conceptes, la manera d’utilitzar-los, com formar-te i ser un bon programador, i només es veuen en aquest grau. Quan acabes fins i tot vols fer el màster, per aprendre big data, machine learning, IA, seguretat cibernètica… No et canses mai d’aprendre. El que estudies realment et serveix, t’acabes dedicant a allò que has estudiat”.

Ànims a les noies

“Sé que aquest any han entrat més noies, però a la meva classe ara només som dues. Em sap greu, i trobo a faltar poder tenir amigues a la carrera”. Anima les noies a interessar-se per aquest grau, perquè la majoria ni tan sols el consideren, no saben ni què és una enginyeria. Cal donar més visibilitat a les tecnologies. “Jo faig de mentora: l’únic que necessites és temps; si t’hi dediques no tindràs cap problema”. Valora que es pugui anar a la facultat de tardes, que els professors ofereixin tutories, que et coneguin, que hi puguis estar en contacte. Creu que no s’ha de tenir por de començar aquest grau, tot i que reconeix que hi ha feina, que s’ha de treballar. De vegades es diu que els d’enginyeria són friquis, que no tenen vida social, però la Laura vol deixar clar que això és totalment fals.