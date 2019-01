Una fira de l’oli Per sucar-hi pa ELS ORÍGENS DE LA FIRA DE LES GARRIGUES

És temps d’oli. És temps per a la Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra i les Garrigues, que tindrà lloc a les Borges Blanques des de demà fins al diumenge 20 de gener. I ja fa temps, concretament un mes, que es va arribar al 100% d’ocupació, amb 91 expositors inscrits i una seixantena de paradistes. I això ja és un èxit, faci el temps que faci...

Amb l’objectiu de donar a conèixer a tot el territori la 56a edició de la trobada, el patronat de la Fira de les Garrigues ha organitzat al llarg de l’últim mes diversos actes de presentació, començant pel que es va celebrar al rectorat de la Universitat de Lleida, acabant pel de l’Ajuntament d’Arbeca i passant pel del complex Món Sant Benet, de Sant Fruitós de Bages, seu de la Fundació Alícia -creada l’any 2003 pel xef Ferran Adrià i el cardiòleg Valentí Fuster-, un dels màxims exponents del sector agroalimentari a nivell internacional i amb la qual la fira viurà un agermanament de luxe.

Xefs de renom

Amb l’objectiu de promocionar un dels productes estrella de la gastronomia lleidatana i catalana, la Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra i les Garrigues ha convidat diversos xefs de renom. Així, a més de cuiners de referència al territori com Xavier Benet, de l’Hostal Benet; Lluís Bonillo, de l’Aula Gastronòmica de Lleida; el pastisser Josep Ramon Cases, de la pastisseria Sucre i Disseny d’Alcarràs, i el mediàtic Rafa Antonín (@rafuel55 a Instagram), l’edició d’enguany acollirà els germans Torres, reconeguts amb dues estrelles Michelin pel seu nou restaurant Cocina Hermanos Torres; Carles Gaig, que té una estrella Michelin, i la reconeguda i popular Carme Ruscalleda. Una fira, doncs, per sucar-hi pa i, a continuació, per llepar-se’n els dits.

Noms propis

Per segon any consecutiu, seran dues dones les que obriran i tancaran la fira, ja que la inauguració anirà a càrrec de la nova presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló, i la clausura, de la monja i activista sor Lucía Caram, que durà a terme una demostració gastronòmica en directe diumenge al migdia i serà la responsable de cloure la 56a edició de l’esdeveniment amb un acte que se celebrarà a les vuit del vespre a l’Espai Gastronòmic, on també s’anunciarà al públic quin oli ha estat proclamat el millor de la fira.

D’altra banda, la polifacètica periodista Pilar Rahola serà l’encarregada d’apadrinar els nous gegants de les Borges Blanques. L’acte de presentació dels gegants tindrà lloc a l’església parroquial dissabte a les deu del matí i comptarà amb la participació de més d’una desena de colles geganteres de Catalunya, dels grallers Els Marfulls de les Borges Blanques i d’Inxa Brass Band, amb cercavila inclosa fins al pavelló de l’oli.

El president de la Generalitat, Quim Torra, visitarà els expositors dissabte a la tarda i l’advocat de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, serà testimoni de l’agermanament de la fira amb la Fundació Alícia.

Orgull garriguenc

Entre la vuitantena d’actes previstos destaquen la Cursa de l’Oli, els Tres Tombs, les visites guiades a elements turístics de la comarca, l’experiència garriguenca de collir olives al tros i les demostracions culinàries, a més de la presència d’un molí portàtil, on es podran moldre olives per fer oli d’oliva verge extra en directe.

La fira comptarà amb 14 productors de proximitat a la carpa i 31 de productes oleícoles al pavelló de l’oli, 38 al pavelló comercial i 8 a la zona exterior, a més de 60 parades d’artesania i alimentació.

Amb més de quaranta anys d’història, la DOP Les Garrigues és la denominació d’origen protegida alimentària més antiga de la Península. “Va ser una inquietud dels pagesos, que volien que els seus productes tinguessin una garantia de qualitat i d’origen”, explica Enric Dalmau, president de la DOP. De fet, els productors cooperativistes de l’època van saber preveure que el consumidor necessitaria un segell de qualitat i d’origen per diferenciar i donar prestigi al seu oli, que tanmateix ja era molt valorat en altres mercats com ara l’italià. Des d’aleshores a les Garrigues es produeix oli d’oliva verge extra amb 100% d’oliva arbequina, i s’aconsegueixen així olis “amb un alt contingut de polifenols, molt afruitats, amb els amargs i els picants equilibrats”, explica Dalmau. Han sigut quaranta anys de consciència d’uns productors avançats al seu temps i d’un territori que va trencar esquemes per oferir un producte cada dia més competitiu i que porta més d’un terç de segle considerat com un dels millors olis d’oliva del món.

Tradicionalment la Fira de les Borges Blanques se celebrava el 17 de gener, coincidint amb la festa de Sant Antoni Abat. També anomenada la Fira dels Rucs, atreia milers de persones de la comarca i dels voltants, a més de forasters, amb el principal atractiu de la desfilada de les carrosses dels Tres Tombs, ornamentades amb motius agrícoles i acompanyades de genets i cavalls.

La fira, nascuda el 1963, s’orientava al món agrícola i era un punt de venda d’animals -rucs i cavalls- i arreus. Cap a mitjans dels anys 80 es va adaptar als canvis socioculturals dels sectors agrícola, industrial i comercial del moment, la qual cosa va comportar l’entrada de maquinària agrícola, tractors i eines per als conreus, a més de cotxes i ciclomotors d’ús domèstic.

El naixement de la Fira de les Garrigues

A principis dels anys 90 es va constituir el Patronat de la Fira de les Garrigues, un òrgan d’autogestió pertanyent a l’Ajuntament de les Borges Blanques, amb la finalitat d’organitzar la fira i dur-ne l’administració, així com de promoure altres certàmens i desenvolupar activitats de promoció industrial, comercial, turística i de serveis sense ànim de lucre.

Així, a finals del segle XX es va posar en marxa la 1a Fira de l’Oli Verge Extra, coincidint amb la 35a Fira de les Garrigues, que va potenciar el sector de l’oli com a principal reclam del certamen, factor determinant i diferenciador que marcaria una nova etapa.

El nom de la fira, però, no es va canviar del tot, sinó que es va conservar el número d’edició que li pertocava a la Fira de Sant Antoni i es va passar a dir Fira de l’Oli Verge Extra i Fira de les Garrigues. I és que l’oli d’oliva verge extra ha existit sempre, ja que surt del primer raig, el que dona l’oli de més qualitat. Aleshores es va començar a vendre l’oli com a producte diferencial publicitari del territori.