Una gran festa per il·luminar el Raval

El punt culminant del projecte #RavalKm0 tindrà lloc avui dissabte, 24 de novembre. Es farà una gran festa comunitària a la plaça Salvador Seguí que estarà oberta a tothom i en què s’inaugurarà l’encesa de llums de Nadal. A més, serà el moment en què es presentaran els nous llums que il·luminaran el barri i les bosses elaborades pels veïns. Amb l’encesa de llums es donarà pas a l’estrena de Lluernes d’hivern, un espectacle de creació artística comunitària protagonitzat pels veïns, els artistes i les entitats del barri. L’obra, que es farà a l’aire lliure, parla sobre el Raval i convidarà a descobrir els racons dels Jardins de Rubió i Lluch per transformar-los en un lloc màgic on les històries quotidianes es fusionen amb personatges i esdeveniments històrics. Un espectacle en què es barrejaran les paraules, els moviments, les llums i les ombres amb la participació del públic. Es tracta d’una iniciativa innovadora que està dinamitzada per la Fundació Tot Raval, amb la producció i direcció artística d’INCA Catalunya i El Gecko con Botas. També ha comptat amb la col·laboració de La Capella, l’Escola Massana, els Bastoners del Raval, l’AIPCC, l’Escola de Músics i la JPC, el Xamfrà, Música i Escena, el Centro Boliviano Catalán, l’Associació Diàlegs de Dona, l’Associació Capoeira Palmares BCN, La Fàbrica del Sol i Àmbit Prevenció, entre molts d’altres. Tot plegat és una acció que forma part del programa de l’Institut de Cultura de Barcelona #ARTiPART: creació artística comunitària als barris, amb el qual s’han impulsat creacions comunitàries en cinc barris de la ciutat de Barcelona. Una iniciativa que té l’objectiu de fomentar creacions artístiques col·laboratives en què els veïns són acompanyats per professionals de les arts en una recerca que utilitza llenguatges híbrids i experimentals amb les arts i les noves tecnologies.

17.00 h Benvinguda i actuació musical.

17.30 h Xocolatada.

18.00 h Entrega de premis del concurs d’art del calendari de celebracions del Raval 2019.

18.20 h Reconeixement dels participants de la construcció d’arcs de llum i bosses, i parlaments institucionals.

18.50 h Presentació del vídeo #RavalKm0 2018.

19.00 h Encesa de llums i inici de l’espectacle Lluernes d’hivern. Comença a la plaça Salvador Seguí i finalitza als Jardins de Rubió i Lluch, passant pel carrer Robadors.

20.45 h Finalització de l’espectacle als Jardins de Rubió i Lluch.

PROGRAMA: