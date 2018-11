Un licor molt apreciat en la gastronomia

El millor xocolater de l’estat espanyol, Ivan Pascual, va presentar el seu bombó de ratafia al Campionat Mundial de Xocolaters i va comptar amb l’assessorament de la Confraria de la Ratafia. L’experiència d’aquest xocolater, que ell mateix ha explicat durant la Fira-Concurs d’enguany, és una de les mostres d’incorporació de la ratafia a la gastronomia. Aquest licor s’ha convertit en un ingredient cada cop més utilitzat en pastisseria, en plats de carn i peix, en pans, i en tota mena de productes gastronòmics.

Durant la Nit de Gala de la Ratafia, divendres, un jurat expert triarà les ratafies guanyadores del concurs i, en finalitzar l’acte, tindrà lloc el nomenament dels nous i noves confrares, entre els quals hi haurà la Confraressa d’Honor, que aquest any serà la colomenca Magda Tolosa, de Galetes Trias. Es vol premiar d’aquesta manera la seva labor en la promoció i impuls de la ratafia. A Can Trias de Santa Coloma es ven la famosa i apreciada coca de ratafia.

Els visitants de la Fira-Concurs trobaran en els restaurants del municipi una bona mostra de les possibilitats que la ratafia ofereix en la cuina.

L’àmplia varietat de productes relacionats amb aquest licor es podrà constatar també al Ratafiarium, instal·lat a la plaça del Firal durat tot el cap de setmana. Aquesta mostra de productes gastronòmics elaborats amb ratafia permetrà tastar i comprar xuixos, magdalenes, galetes, bunyols, pans i un llarg etcètera d’originals creacions amb un toc d’aquest licor d’herbes.

A la Casa de la Paraula hi haurà presentació i tast de la infusió de ratafia TeGust i altres begudes vegetals. Al mateix espai es farà la presentació del cremat de ratafia, a càrrec de Ratafies de l’Avi Guillem. A l’Arxiu, diumenge a les 12.30 h, hi haurà un tast de productes alimentaris inspirats en les receptes de la ratafiaire Francisca Pastells.