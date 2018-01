L'editorial Gallimard es retracta i no publicarà els pamflets antisemites de Céline

260x366 L.F. Céline en una imatge d'arxiu datada el 1932 / BNF/WIKIPÈDIA L.F. Céline en una imatge d'arxiu datada el 1932 / BNF/WIKIPÈDIA

Després gairebé un mes de polèmica, l’editorial Gallimard ha anunciat aquest dijous que renuncia al projecte de publicar tres pamflets antisemites de Louis Ferdinand Destouches, conegut com Céline (1894-1961). Antoine Gallimard s’ha acollit a la seva "llibertat d’editor" i a la seva sensibilitat amb els seus temps per justificar la decisió. "No es donen les condicions metodològiques i memorials", ha subratllat. En cas que vulgui recuperar el projecte, diu que cal fer-ho "amb serenitat".

L’editorial tenia la intenció de publicar els tres pamflets -‘Bagatelles pour une massacre’ (1937), ‘L'Ecole des cadavres’ (1938) i ‘Les beaux draps’ (1941)- després d’haver un arribat a un acord amb la vídua de l’escriptor, Lucette Destouches, que té 105 anys; en una "edició crítica" i "sense cap complaença". Gallimard va respondre a la polèmica dient que els textos pertanyen "a la història de l’antisemitisme francès més infame" i que "condemnar-los a la censura" podria generar una "curiositat malsana" cap a ells.

Céline va ser condemnat a França per col·laboracionista després de la segona Guerra Mundial i es va negar a reeditar els tres textos. La seva vídua havia respectat la seva voluntat fins ara. Els textos sí que van tornar a veure la llum al Canadà l’any 2012, on els drets d’autor caduquen 50 anys després de la mort de l’autor i no 70 com a França, en un gran volum que incloïa un estudi de acompanyats d’un estudi Régis Tettamanzi per posar-los en context. Gallimard volia repetir l’operació a França, però el projecte va aixecar tanta polèmica que fins i tot el primer ministre francès, Édouard Philippe, va donar la seva opinió. Va dir que no tenia por de que es publiquessin i va posar de relleu la vàlua literària de l’autor: "Hi ha raons excel·lents per detestar l’home, però no es pot ignorar l’escriptor ni el seu lloc central en la literatura francesa", va dir.

El delegat ministerial per a la lluita contra el racisme, l’antisemitisme i l’odi contra la comunitat LGTB, Frédéric Potier, va mostrar més reserves i va dir que la reedició necessitava "garanties" d’un context crític.

Serge Klarsfeld, conegut per la seva tasca per preservar la memòria de l’Holocaust i la persecució de criminals nazis, va demanar que s’aturés la reedició perquè els textos són "nocius i talentosos a l’hora d’incitar a l’odi racial i l’extermini dels jueus". "No permetrem -va dir Klarsfeld- que es tornin a publicar uns textos que van conduir els nostres pares a la mort".