Mor als 71 anys el ninotaire Fer

José Antonio Fernández Fernández, de nom artístic Fer, ha mort aquest dilluns als 71 anys, segons informa El Punt Avui, el diari en què hi va començar a col·laborar el 1987 quan encara era L'Avui. El diari publica aquest dilluns el seu últim acudit, un vinyeta inspirada per la tornada a l'escola. Fer va ser un dels ninotaires més importants del país i un dels renovadors de l'humor gràfic durant les acaballes del franquisme i la Transició.

Nascut el 1949 a Mansilla de las Mulas, a León, Fer es va llicenciar en Història i va impartir classes de la matèria en com a professor a Barcelona, però la vocació de ninotaire el va portar de ben jove a col·laborar amb les noves generació de revistes d'humor de l'època: Mata Ratos, la renascuda Patufet i sobretot El Papus, per a la qual va crear la sèrie El castillo i va arribar a dirigir durant tres anys. Més endavant també col·laboraria amb El Jueves, on va crear dues de les seves sèries més conegudes: el 1981 Historias fermosas i l'any següent Puticlub.

"Posa't Fer', va dir Perich

En aquestes i d'altres publicacions, Fer va coincidir amb humoristes com Ivà, Romeu, Tom i Perich, un dels seus autors més admirats i qui va donar-li el seu nom artístic. "Em va dir que li agradava com dibuixava, però no l'àlies que feia servir, JAF –explicava Fer a l'ARA fa uns mesos amb motiu de la inauguració de l'exposició sobre Perich al Born Centre Cultural–. «Com et dius de nom?», em va preguntar. I jo: «José Antonio». «Uf –va dir–. I de cognom?». «Fernández». I ell: «I de segon?». «Fernández». Al final va dir: «Posa’t Fer». I això vaig fer". Fer acabaria sent, juntament amb la família de Perich, el gran impulsor del del Premi Internacional d'Humor Gat Perich, que des del 1996 reconeix la tasca dels professionals de l'humor.