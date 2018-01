Mor als 85 anys l'escriptor israelià Aharon Appelfeld, supervivent de l'Holocaust

L'escriptor israelià Ahron Appelfeld, supervivent de l'Holocaust, ha mort aquesta matinada als 85 anys. Considerat una de les grans veus de la literatura israeliana, l'obra d'Appelfeld està marcada per la seva experiència als camps de concentració nazi i està dedicada la vida dels jueus europeus abans i després de l'Holocaust. En català, Club editor ha publicat algunes de les seves novel·les, com 'Tsili', 'En Bartfuss, l'Inmortal' i 'Flors d'ombra'. Un dels seus col·legues més rellevants, l'escriptor Amos Oz, afirma que Appelfeld, en lloc de les "descripcions gràfiques de l'Holocaust" va decidir escriure "els seus efectes en les vides dels seus personatges". "Mai va escriure sobre les cambres de gas, les execucions, les fosses massives, les atrocitats i els experiments amb éssers humans. Va escriure sobre els supervivents, sobre gent que no sabia què estava a punt de passar-los i sobre gent que ja ho sabien però a penes en parlaven", subratlla Oz. Un altre gran escriptor, i amic d'Appelfeld, Philip Roth, el defineix com l'autor d'una ficció "desarrelada": "Va ver del desarrelament i la desorientació un tema propi", afirma.

Nascut el 1932 a Czernowitz, Bucovina, Appelfeld va ser enviat al gueto amb els pares quan va esclatar la Segona Guerra Mundial. Després que la seva mare fos assassinada, va ser deportat amb el seu pare, i amb deu anys va aconseguir escapar-se del camp de concentració de Transnítria. Va embarcar cap a Palestina el 1946, després d'haver travessat Europa. "Els alemanys van arribar a Czernowitz quan tenia vuit anys i mig. Vaig anar a parar al gueto, i d'allà al camp de concentració. Quan vaig escapar-ne, vaig passar molt de temps amagat al bosc. En aquells moments, ja havia perdut la meva llengua materna, que era l'alemany: parlava ucraïnès, rus... el que fos. L'hebreu va ser la primera llengua escrita que vaig aprendre. Això ja va ser a Israel, a partir dels 13 anys", recordava l'autor en una entrevista amb l''Ara Llegim'.

Entre els guardons que va rebre Aharon Appelfeld hi ha l'Independent Foreign Fiction a Londres el 2012, el premi de l'Estat d'Israel de Literatura el 1983, i va ser finalista del Man Booker International el 2013.