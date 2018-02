Raül Garrigasait guanya el premi d'Òmnium a la millor novel·la en llengua catalana

'Els estranys', de Raül Garrigasait, ha guanyat aquest divendres el premi Òmnium a la millor Novel·la en llengua catalana de l’any. Es tracta de la primera edició del premi, dotat amb 20.000 euros i concedit a obra publicada originàriament en català. Garrigasait suma així un nou guardó per la seva novel·la, després de guanyar el premi Llibreter 2017. A més dels 20.000 euros per a l'autor, Òmniun en dona 5.000 més per a promoció de l'obra. Es tracta de la dotació més alta per a obra publicada.

Garrigasait (Solsona, 1979) situa 'Els estranys', publicada per Edicions de 1984, en les guerres carlines, quan un jove prussià arribar a a Solsona per lluitar en el bàndol tradicionalista. El jurat del premi Òmnium, format per Maria Dasca, Rosa Cabré, Carme Gregori, Xavier Pla i Oriol Izquierdo, ha premiat una "una novel·la que es mou entre l'humor i la tragèdia, plena de música, de personatges excèntrics i d’escenes d’una plasticitat extraordinària". Les altres novel·les finalistes eren 'Els fills de Llacuna Park', de Maria Guasch, i 'Robinson', Vicenç Pagès Jordà.