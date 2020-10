La futura llibreria Finestres organitza quatre premis amb una dotació conjunta de 90.000 euros

El panorama de les llibreries barcelonines s'amplia amb una projecte ambiciós: la llibreria Finestres s'inaugurarà en dos locals davant per davant al carrer Diputació a finals de febrer del 2021 i aquest dilluns han fet públic el seu projecte cultual perquè publiquen les bases de dos premis a obra literària publicada en català i castellà. També becarà dos autors d'assaig amb una dotació econòmica de 90.000 euros en total.

Finestres és una iniciativa d'Àurea Perelló, que té una àmplia experiència en el sector editorial, la llibretera Mireya Valencia, la scout literària Camila Enrich i els escriptors Marina Espasa i Kiko Amat, i compten amb l'impuls de Sergi Ferrer-Salat com a soci fundador. Els dos locals de la llibreria sumen 800 metres quadrats i els responsables volen que tingui una agenda d'activitats "al marge de les modes editorials". També promouen "el retorn a la lectura en silenci i la creació d'una comunitat lectora popular", i volen tenir un fons de llibreria humanística "extens, ple de títols clàssics, contemporanis i universals amb profusió de gèneres, estils, temes i idiomes".

Premiar llibres que poden haver passat desapercebuts

L'objectiu del Premi Finestres de Narrativa és guardonar el millor llibre originalment escrit en català i publicat al llarg de l’any natural anterior per "donar una segona oportunitat a obres que hagin pogut passar desapercebudes, lluny de l’atenció i els focus del sistema literari més comercial i que mereixen tornar al primer pla". La dotació serà de 25.000 euros. "La idea és valorar un llibre per la qualitat –segons es pot llegir en el presentació del guardó–, originalitat i audàcia literàries, i no per altres criteris". El premi equivalent en castellà té la mateixa dotació, 25.000 euros.

En el camp de l'assaig els responsables de Finestres volen fomentar "l'escriptura en català de l'assaig i la crònica humanística, de divulgació científica, històrica, política, musical, literària i artística". La beca és un ajut directe als autors de 20.000 euros. La beca té el seu equivalent en castellà amb la mateixa dotació.

El jurat del Premi Finestres de Narrativa i de la Beca Finestres d'Assaig 2020 està conformat per Anna Guitart, Mara Faye Lethem, Pere Antoni Pons, Manel Ollé i un membre de l'equip fundador de Finestres. El jurat del Premio Finestres de Narrativa i Beca Finestres de Ensayo 2020 en la seva versió castellana està conformat per Jordi Costa, Mathias Énard, Mariana Enríquez, Carlos Zanón i un membre de l'equip fundador de Finestres.