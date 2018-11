Els millors ingredients d’una festa per a tothom

Litúrgia d’inici de festa amb cercavila

PL. FARNERS, DIJOUS, 21.30 h

Després de la penjada del penó i del brindis col·lectiu, comença la cercavila de la ratafia amb els Grallers de Santa Coloma, els gegants Sol i Serena, els capgrossos d’en Francesc Rusquellas i en Francesc Fontdevila (Panxo), els Trabucaires de Cassà i els Trabucaires d’en Serrallonga. La ruta serà amenitzada per Contaminado Sonrisas.

Fira de Ratafies de Catalunya VELA DE LA RATAFIA, PL. FARNERS, DISSABTE I DIUMENGE, DURANT TOT EL DIA

S’hi podran comprar les ratafies de Santa Coloma amb valor afegit: Roca Guillera, Corriols, Malhivern i la tetralogia de ratafies 1842 de Santa Coloma. S’hi vendrà també el vinagre de ratafia Virat i la pomada Panchu, entre altres productes relacionats amb aquest licor.

Exposició sobre Francisca Pastells CASA DE LA PARAULA, DISSABTE, TOT EL DIA

Titulada Francisca: una dona enamorada del bosc, la mostra serveix per recordar la figura d’una de les més grans i autèntiques ratafiaires del municipi. Feia feines en 10 cases per guanyar-se la vida i treballava al bosc buscant herbes, llenya, bolets i carbó.

Ratafies casolanes d’edició limitada

Llibertat és el nom d’una ratafia col·laborativa creada per denunciar la falta de llibertats i donar suport als presos i exiliats. La Ratafia de Waterloo neix d’una recepta de l’avi del president Carles Puigdemont, amb nous verdes d’una noguera d’aquesta població. També es presenta una ratafia que segueix la recepta manuscrita d’Enric Prat de la Riba. Aquestes ratafies no estan a la venda.

Xavi Lozano, tocar allò que no sona VELA DE CIRC, DIUMENGE, 11.00 h

Xavi Lozano és un músic capaç de treure música de qualsevol objecte i convertir-lo en un instrument de vent. A l’espectacle Bufasons, Lozano treu música d’una cadira, una bicicleta, una tanca i una regadora. Aquesta és una de les activitats familiars que es faran a la Vela de Circ, del pati La Salle.

Maridatge amb flors, amb Evarist March i Carles Aymerich

ARXIU, DISSABTE, 11.00 h

Les plantes i flors que s’hauran recollit al parc de Sant Salvador (a partir de les 9.30 h) serviran per maridar-les amb ratafia i gaudir de les seves aromes i sensacions en boca.

Ratafiarium: productes gastronòmics amb ratafia i ‘foodtrucks’ PLAÇA DEL FIRAL, DISSABTE I DIUMENGE, TOT EL DIA

Per tastar i comprar xuixos, galetes, bunyols i altres productes fets amb ratafia. Una novetat de la mostra és la ratafia esferificada.

Concert d’El Pot Petit, cercavila de gegants i ball de diables

PAVELLÓ DE LA NÒRIA, DISSABTE, A PARTIR DE LES 16.30 h

El Pot Petit presenta La gran festa, un concert en format XXL pensat per a tota la família. L’entrada és gratuïta, però l’aforament està limitat a 1.000 persones. Tot seguit, al mateix Pavelló de la Nòria, hi haurà plantada de gegants i cercavila, amb les colles de gegants de Maçanet, Vic, la Beguda Alta, Tordera, Riudarenes i Santa Coloma de Farners. El recorregut començarà a la carretera de Sant Hilari i acabarà a la plaça de l’Ajuntament, amb el ball de totes les colles. A la plaça de la Pau (20.30 h) hi haurà ball amb els Diables d’en Pere Botero.

Ball de la ratafia

PAVELLÓ DE LA NÒRIA, DISSABTE, 00.00 h

Després del Sopar de Joves de la Ratafia i del concert d’El Pony Pisador i la seva gresca d’arrel folk, començarà el Ball de la Ratafia. Serà el comiat del grup de la comarca de la Selva A Granel, que es retira dels escenaris. També hi actuaran els valencians Smoking Souls i remataran la festa els Allioli, un grup que ofereix versions des de fa una dècada.

Tast de ginebres i productes Excel·lent

ARXIU, DISSABTE, 17.00 h

Tast de ginebres gironines maridades amb productes amb el segell Girona Excel·lent, a càrrec del cuiner Pep Nogué, i amb la col·laboració de Gin Nut i Gin Volcànic & Botànics Russet.

Els Petits Confrares, Les Aromes i el Ball de Purificació

MESURES, PL. FARNERS, DIVENDRES, 18 h

Les Aromes rebran els Petits Confrares pel seu darrer compromís i tot seguit hi haurà una ruta amb en Nou Verda. S’acaba amb intercanvi d’herbes entre els Petits Confrares.

El Ball de Purificació de les herbes (Pl. de la Pau, dissabte, 12.30 h), amb la Confraria jove, anirà seguit d’un ball amb els Diables d’en Pere Botero.

Cursa de la Ratafia

SORTIDA DEL PARC DE SANT SALVADOR, DIUMENGE, 8.00 h

Més de 400 corredors van participar l’any passat en aquesta cursa, que s’ha fet un nom per la bellesa dels paratges que travessa. Es pot escollir entre la cursa d’11 km o la de 25.

Vela de circ amb activitats infantils

PATI DE LA SALLE, DISSABTE I DIUMENGE, DIVERSOS HORARIS

Entre les activitats per a nens que es faran en aquest espai destaca Mr. Stromboli, firaire i venedor d’elixirs miraculosos que recorre els pobles amb el seu carro ple d’andròmines. També es faran diversos tallers de circ, entre els quals el que proposa Contaminando Sonrisas amb materials reciclats.

Taller d’espècies de la ratafia, amb Carme Bosch

ARXIU, DIUMENGE, 16.00 h

Carme Bosch, de l’Escola de Flors de Cassà de la Selva, descobrirà els secrets dels ingredients més aromàtics i desconeguts de la ratafia.

Plats amb ratafia als restaurants del municipi

SANTA COLOMA DE FARNERS, DE DIVENDRES A DIUMENGE

Durant tot el cap de setmana els restaurants de Santa Coloma de Farners elaboraran menús en què la ratafia serà un ingredient essencial.

Demostració de destil·lació d’aiguardent VELA DE LA RATAFIA DISSABTE I DIUMENGE, TOT EL DIA

Els mestres aiguardenters Joan Pujades i Tomàs Bosch mostraran les seves tècniques de destil·lació d’aiguardent amb exemples pràctics.

Còctels amb ratafia, amb Damià Mulà ARXIU, DIUMENGE, 17.00 h

El cocteler Damià Mulà presentarà elaboracions fetes amb ratafia i els participants faran el còctel Músic Líquid, amb ratafia. Inscripció prèvia a www.ratafia.cat.

Concerts: Biflats, Balkan Paradise Orchestra, Alidé Sans

DIVERSOS ESPAIS DURANT TOT EL CAP DE SETMANA

La música és un dels ingredients essencials de la festa. Fidel a la seva tradició rupturista, s’han programat grups que seran una sorpresa per a molts. Biflats (pl. Farners, dijous, 22.30 h) fusiona la cobla i el rock en forma de catalan fanfarre.

Balkan Paradise Orchestra (Vela de Circ, dissabte, 19 h) és una banda formada exclusivament per dones que barreja la música balcànica amb altres estils. El concert acabarà amb una cercavila.

Alidé Sans (Vela de Circ, diumenge, 19 h) fa música mestissa amb sons electroartesanals que creen una sinergia natural amb la seva llengua, l’aranès.

Nit de gala de la ratafia i veredicte del jurat

PAVELLÓ DE LA NÒRIA, DIVENDRES, A PARTIR DE 21.00 h

Un dels moments més esperats de la Festa-Concurs és el veredicte del jurat, que triarà les millors ratafies entre les presentades a concurs. El veredicte es donarà a conèixer durant la Nit de Gala de la Ratafia. Es tancarà la vetllada amb l’actuació dels Comando Impro, amb un espectacle d’improvisacions amb les demandes del públic. Abans s’hauran nomenat els nous i les noves confrares i la Confraressa d’Honor.

Litúrgia de fi de festa VELA DE LA RATAFIA, DIUMENGE, 20.30 h

Com a tancament de la 37 Festa-Concurs de la Ratafia, es despenja el penó i es fa un recorregut fins a la casa del custodi, que serà la persona guanyadora del premi a la millor ratafia local d’enguany. El simbolisme i la tradició estan molt presents durant tota la celebració. Als vilatans se’ls convida a posar un domàs als balcons per mostrar la implicació en l’esdeveniment.

A les xarxes:

Web

www.festaratafia.cat

Facebook @confrariaratafia

Twitter @Conf_ratafia

Instagram

@Confrariaratafia

Youtube

youtube.com/confrariaratafia