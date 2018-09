Tot un poble abocat A un salt en el temps Cap a l’època medieval

comte Ponç Hug IV es farà divendres

Castelló d’Empúries fa un salt a l’època medieval cada any, amb un poble bolcat a retre tribut al seu passat. Al mateix temps promociona el seu ric patrimoni arquitectònic, que es converteix en l’espai ideal per a sopars medievals, justes i mercats.

Teatralització

No hi ha millor manera de viure l’època medieval que endinsar-s’hi a través de la recreació teatral d’un dels seus mercats. Segons Martí Torras, que coordina les teatralitzacions, “tothom està tan a prop del públic que no hi ha trampa possible”. En les recreacions de fets històrics, de l’ambient a les places i carrers i de vestuari s’hi busca la màxima fidelitat i rigor històric “perquè l’espectador tingui la sensació de viatjar al passat”.

Per reviure l’època medieval es compta amb companyies teatrals i musicals especialitzades, com ara les formacions Els Berros de la Cort, l’Os Pedrer i els Trakalets i el grup de gaites gallegues Acibreira. Es faran cercaviles amb Els Joglars de la Bota, que presentaran el muntatge L’arbre màgic,i també hi seran les companyies El Sidral, els titellaires Tres Quarts de Quinze, els dansaires L’Esbart de Castelló i els malabaristes Improvisto’s, entre molts altres grups.

La companyia Alma Cubrae recrearà a la platja el desembarcament que va fer Felip III l’Ardit per derrotar Pere el Gran, en què van prendre part personatges com Ramon Folch de Cardona, Roger de Llúria o el comte Ponç Hug IV. Alma Cubrae ha guanyat prestigi amb l’organització dels impressionants tornejos medievals, en què els cavallers lluiten pel favor d’una dama.

Aquest any, per tal d’arribar a més públic, s’ha reduït la durada del torneig medieval i se’n faran dues sessions (Camp d’en Capella, dissabte i diumenge, 18 h). “No volíem fer el mateix els dos dies i hem optat perquè dissabte se celebrin les eliminatòries i diumenge la gran final amb els dos millors cavallers. Les dues cites seran molt espectaculars”, explica Torras. Aquest espectacle requereix una gran força física i també tècnica, ja que s’utilitza armament i cuirasses molt pesants, com en l’època medieval. Tot està perfectament guionitzat i es requereixen molts assajos previs. Hi participaran el Grup Cavallista de Castelló d’Empúries, Cort d’Empúries, Desperta Ferro i Acers Trempats.

D’entre les actuacions musicals, aquest any destaca la de la formació alemanya Corvus Corax, considerada la més icònica de les bandes de música neomedieval del món. Actuaran dissabte (Camp de l’Hort d’en Negre, 19 h). Segons el percussionista de la banda, Norri der Drescher, la seva actuació estarà plena de “sonoritats, màgia, mística i excessos, amb tambors i flautes. També predominaran les gaites i les xeremies”. Tots els instruments que fan servir estan fets a mà. La gràcia d’aquesta formació és que combina la música antiga amb fantasies modernes.

Oficis realistes

En l’edició d’aquest any s’ha donat especial rellevància a les recreacions dels oficis i tasques medievals, que es concentraran a la plaça de la Moneda, des de divendres a la tarda fins a diumenge. El procés de preparació de la llana, l’adobament de pells o la confecció de botes seran alguns dels treballs que es faran seguint els processos antics.

Mercat medieval

La Llotja, la plaça Mossèn Cinto Verdaguer, la plaça Jaume I i altres carrers i places del centre històric estaran ocupats tot el cap de setmana per tota mena de parades d’artesans i comerciants que posen a la venda productes amb receptes de l’època medieval i amb el sistema monetari medieval del comtat d’Empúries: utilitzant el diner d’or, el mig diner d’or, el diner de bronze, el mig diner i la peça petita. Els venedors aniran vestits d’època.

Sopar espectacle

El gran sopar medieval-espectacle en honor del comte Ponç Hug IV es farà al pati del Palau dels Comtes divendres a les 22 h. Els comensals gaudiran d’escenes trepidants a càrrec de la Cort d’Empúries, amb la col·laboració de Desperta Ferro. El Sidral i Improvistos hi interpretaran els rols de bufons i malabaristes de la cort. Al menú, i entre altres menges exquisides, hi haurà escudella amb pilotilles, costelló a la mel i la mítica flaona. Tot estarà amanit amb actuacions i un fantàstic espectacle final de foc a l’escenari central, a càrrec d’Excalibur.

Espectacles de carrer

Durant tots els dies del Terra de Trobadors pels carrers i places del centre històric de la vila hi haurà un gran nombre d’actuacions i d’actes d’animació a càrrec de grups amb una llarga trajectòria que animaran la festa i donaran un ambient medieval als espais públics durant tot el festival.

Recreacions

Durant el festival es recrearan un gran nombre d’escenes històriques, com ara la invasió de l’exèrcit francès, a càrrec d’Alma Cubrae i diverses entitats de Castelló. També es podran visitar campaments d’arquers comtals i guerrers medievals i l’ambient d’un bordell de l’època, amb àvols fembres divertides i descarades, a càrrec de la companyia El Bordell. No hi faltaran tampoc contacontes, joglars i un cau de bruixes on s’elaboraran pocions màgiques i encanteris.

Fer safareig

Els grups Cort d’Empúries i Les Bugaderes representaran al rentador municipal les converses i tafaneries on es ventilaven els draps bruts de la cort. Mentre rentaven, les dones es burlaven de les intrigues, les infidelitats i les misèries dels més poderosos.

Totes les entitats participen en el gran espectacle final (plaça Mossèn Cinto Verdaguer, diumenge, 21.15 h). Comença amb La mala fi del darrer comte trobador, dirigit per Lluís Graells, i continua amb l’espectacle que representa el malson de Ponç Hug IV a les acaballes del seu govern. Anirà a càrrec de Sarruga Produccions.

Tota la informació es pot trobar a la pàgina web del festival (www.terradetrobadors.com).