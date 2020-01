“els professors ens transmeten valors” “Vaig poder estudiar i treballar alhora”

Marc Expòsit, estudiant de la Facultat de Ciències, és de Sant Dalmai, i ha fet el grau en Biotecnologia. Des de sempre li havien agradat les ciències, i dubtava entre química i biologia. Va triar Biotecnologia pel caràcter multidisciplinari que li permetia combinar totes dues disciplines per crear aplicacions punteres en l’àmbit industrial i mèdic, una recerca que té un impacte directe en la vida de les persones. Quan va mirar l’oferta d’assignatures del grau en Biotecnologia de la UdG va adonar-se que el seu caràcter transversal responia exactament al que ell volia fer.

Li encanta la ciutat de Girona. Estudiar a la UdG li va permetre continuar vivint a casa, que la té a 10 minuts amb cotxe: “Girona és un lloc preciós, prou gran per tenir tot el que necessites per divertir-te i formar-te, i alhora prou petit perquè no et sentis perdut com passaria enmig d’una gran ciutat”. Destaca que el balanç entre la qualitat de la recerca de la UdG i la qualitat de vida a Girona és únic, i que això va fer dels seus anys a la UdG una època molt feliç, de molt creixement professional i personal.

Professors accessibles

Per a en Marc, tenir els professors tan accessibles ajuda a trencar la barrera professor-alumne, i destaca que als estudiants els permet acostar-se al món de la recerca i començar a pensar en el seu futur. Pot projectar-se en ells i pensar: “Jo també vull fer això, i és a les meves mans fer-ho”.

Parla de la recerca com una eina per canviar el món i destaca els valors que transmeten els professors: “Procuren que els estudiants s’ajudin els uns als altres, que tinguin un impacte en la societat més enllà de la recerca, un impacte humà”. Per a ell, això és el més important de l’experiència universitària. Aquesta visió de la UdG l’ha pogut traslladar als futurs estudiants quan ha participat en les Jornades de Portes Obertes explicant el seu cas.

En Marc recomana el grau de Biotecnologia als estudiants que tenen curiositat per entendre com funcionen els organismes vius i amb ganes d’utilitzar el coneixement per innovar. Creu que és un dels graus amb més sortides professionals, tant en la indústria com en la recerca, i amb previsió de créixer en els propers anys.

Fer el grau a la UdG li va permetre fer una estada al centre de recerca Lequia, on va veure com era el món de la investigació de primera mà. L’experiència li va donar un impuls decisiu per al seu futur. I és que el grau li ha donat una molt bona base. Va obtenir el Premi Extraordinari en acabar, i aquesta empenta l’ha portat a emprendre un projecte per desenvolupar un sensor de gluten per a pacients celíacs. Va aconseguir recaptar finançament per al projecte i presentar-lo a iGEM, una competició reconeguda arreu del món i organitzada pel prestigiós Massachusetts Institute of Technology (MIT), a Boston. Després d’una estada d’un any com a estudiant visitant al MIT, va obtenir una beca que li permetrà fer el doctorat als EUA.

Ell valora la bona recerca que hi ha a Girona en el seu àmbit: Lequia, IdibGi, les start-ups del Parc Científic… Per això ara es vol formar en biologia sintètica a fora i espera poder tornar a la UdG i poder formar part d’algun grup de recerca.

Darrerament dinamitza un grup d’estudiants perquè l’Associació de Biotecnòlegs de Catalunya (ASBTEC) sigui també present a Girona, promovent aquest camp i teixint xarxa perquè els estudiants de Biotecnologia tinguin contacte amb el món professional.

Jordi Marimont, estudiant de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, és de Girona i fa el darrer curs del doble grau en ADE i Economia. Ara és a Brussel·les fent els dos Treballs Finals de Grau. Ell tenia clar que volia estudiar finances, com sempre havia vist fer al seu pare, una persona centrada en el món empresarial i dels números, però dubtava entre Administració i Direcció d’Empreses i Economia. Quan va veure que es feia el doble grau es va acabar de decidir.

En Jordi es va plantejar anar a estudiar a Barcelona, però al final va valorar la proximitat que li oferia Girona. “A la Universitat de Girona vaig poder estudiar i treballar alhora”, diu en Jordi, que afegeix: “Vaig començar lent, però em vaig anar posant les piles. Soc molt organitzat, i es pot fer bé si ho portes tot pautat, es poden compaginar els horaris perquè hi ha classe de matí i classe de tarda”.

A la Universitat de Girona s’hi sent com a casa: “És un lloc del qual de seguida sents que en formes part”. Considera que es pot accedir molt fàcilment als professors, contràriament al que passa en altres universitats més grans, en què la relació professor-alumne no és tan directa. Li agrada l’esport, i ha aprofitat molt l’oferta del Servei d’Esports de la universitat. Ara corre maratons i tot.

Vida estudiantil

En Jordi ha estat participant activament en diversos àmbits de la vida estudiantil: ha fet de delegat de classe a primer i a l’últim curs, on ha ajudat a organitzar l’acte de Graduació, i ha format part del Consell d’Estudiants. Està orgullós d’haver aconseguit que la Facultat tiri endavant una proposta que ell va fer: ara la primera setmana de curs els professors fan una exposició a través de la qual presenten les optatives per ajudar els estudiants a disposar de més informació per poder escollir.

Amb el seu equip, van quedar subcampions de Catalunya al I Campionat Interuniversitari BugaMAP (Business Game de MAPFRE), un joc de simulació empresarial.

El curs passat va poder fer una estada curta a Budapest, on va tractar el tema del Conflict Management a la International Week, en una activitat becada per la universitat.

Acabar estudis a Europa

Actualment està acabant els estudis a la capital europea, per ampliar el seu coneixement i formar-se en relacions internacionals. Durant aquesta estada ha aprofitat per fer classes de conversa de castellà a la universitat de destinació a petició del professor de llengua, i s’ha fet membre de diferents clubs de finances i debat.

En Jordi reconeix que fer un doble grau comporta més sacrifici, i que representa haver d’estudiar un any més, però considera que també t’obre les portes a un contingut i una visió més genèrics, i permet un coneixement més a fons del món estudiantil, ja que no només coincideixes amb els companys d’una titulació, sinó que abastes tot un conjunt mésampli.