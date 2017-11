La ratafia, ingredient en molts plats

La ratafia és ben present en nombroses receptes de la cuina tradicional de la Selva i d’altres comarques prepirinenques i pirinenques. A Santa Coloma, els dies de la festa tots els restaurants ofereixen menús amb plats cuinats amb el licor català per excel·lència, i una bona part els tenen a la carta tot l’any. A l’espai Ratafiàrium, una carpa de 400 m 2 instal·lada a la plaça del Firal, hi ha venda i degustació de productes elaborats per petits productors amb ratafia com coca, xuixos, pa, foie, iogurt, melmelada, caramels o infusions. Aquest any hi ha la novetat de galetes, bunyols i coca freda de ratafia.

Tot i que cada any hi ha més peticions per estar presents al Ratafiàrium, aquest any hi haurà 14 parades, dues menys que l’any passat, “per donar més qualitat tant als productors com als visitants”, segons explica Jordi Cassassayas, responsable de l’espai. També repeteix l’espai per a food trucks, que estan més ben ubicades, a la plaça del Firal, amb un espai de bancs i taules per seure.