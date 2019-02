Alemanya planta cara a Facebook davant l'"abús" de la recopilació de dades

L'autoritat alemanya que regula la competència ha comunicat a Facebook que només pot continuar recopilant dades dels usuaris a través de tercers si té el seu consentiment específic. La regulació determina que webs de tercer i serveis externs com ara WhatsApp i Instagram podran continuar recopilant informació, però Facebook només hi tindrà accés si l'usuari ho accepta. L'autoritat alemanya considera que l'obtenció d'informació personal a través de tercers dona lloc a competències desiguals i que és "abusiva".

El president de l'autoritat ha explicat que, en el futur, Facebook no podrà obligar els usuaris a acceptar la recopilació de dades gairebé sense restriccions com fa ara. Això, combinat amb les dades extretes de diferents orígens, ha possibilitat que la xarxa construeixi una base de dades única individualitzada per a cada usuari i ha fet guanyar poder a la marca, escriu en el comunicat.

Facebook controla el mercat alemany de les xarxes socials amb 23 milions d'usuaris actius per dia i 32 milions d'usuaris al mes. L'autoritat alemanya adverteix que la quota de mercat de la xarxa de Zuckerberg i les seves filials és tan elevada que s'aproxima a un suposat monopoli.

La decisió encara no és definitiva, ja que Facebook pot presentar un recurs davant del Tribunal Regional Superior de Düsseldorf.