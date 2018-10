Android a Europa: els iPhones ja no us semblaran tan cars

¿Us imagineu un telèfon Android que faci les cerques web només a Bing, que atengui les consultes de veu només amb Alexa o Bixby, que rebi el correu electrònic només a Outlook, que descarregui les aplicacions només de la botiga d’Amazon, que busqui les adreces i les rutes de transport només a Here Maps, que navegui per la web només amb Firefox, que guardi les fotografies només a Flickr, els vídeos només a Facebook i els fitxers només al núvol de OneDrive? Potser em direu que el vostre aparell ja funciona d’aquesta manera, però m’estranyaria molt. La paraula clau de la llista anterior és només : si bé podeu descarregar i instal·lar totes les aplicacions i serveis citats, en el millor dels casos els estareu afegint als equivalents de Google, que fins ara venen preinstal·lats pel fabricant del telèfon perquè així l’hi exigeix el contracte de llicència del sistema operatiu Android. En la pràctica, això significa que milions d’usuaris fan servir Gmail, Google Maps, Chrome, YouTube, el cercador de Google i la botiga Play i faciliten que el gegant d’internet acumuli dades sobre la seva activitat cada vegada que els utilitzen.

A partir d’aquesta setmana, la situació pot canviar per als usuaris europeus. Google va comunicar dimarts que desvincularà les seves aplicacions del sistema operatiu Android. Aquest continuarà sent gratuït per a tots els fabricants, però els que vulguin seguir incloent la resta de productes de Google en els aparells destinats a Europa hauran de pagar per fer-ho. Això obre la porta a la possibilitat que marques com Samsung, Huawei o LG optin per preinstal·lar exclusivament aplicacions i serveis alternatius als de Google, que en alguns casos fins i tot ja hi són ara, però amagats pels que formen part d’Android.

Google ha hagut de canviar d’estratègia arran de la multa per abús de posició dominant que la Comissió Europea li va imposar fa unes setmanes. L’empresa ha apel·lat contra la resolució, però havia de fer alguna cosa per continuar present al mercat europeu de mòbils durant els anys que pot trigar a resoldre’s el litigi. Cobrant a les marques per l’ús dels seus productes pretén recuperar els ingressos que fins ara obté capturant dades amb les aplicacions gratuïtes.

Caldrà veure quant ens costarà tot plegat als consumidors. Google encara no ha fet públic el preu de les seves aplicacions, que vendrà en dos paquets: un amb la Play Store més Gmail, YouTube i Maps i un altre amb el cercador més Chrome. Però sigui quin sigui aquest cost -o el de les aplicacions alternatives-, les marques hauran de repercutir-lo d’alguna manera en el preu del telèfon, perquè la legislació europea fa molt difícil recuperar-lo explotant les dades dels usuaris. Potser així molta gent entendrà millor per què els iPhones són més cars que els Android.