Apple jubila el botó d’inici de l’iPhone amb tres models nous

Apple ja pot ser l’empresa més valuosa del món en capitalització a la borsa i acumular més beneficis que tots els altres fabricants de mòbils junts, però nota com qualsevol altra l’alè dels competidors al clatell, i li deu haver fet mal perdre a mans de Huawei la posició de segona marca de smartphones més venuda el trimestre passat. Per això la nova gamma d’iPhones que va presentar dimecres a la seva seu de Cupertino (Califòrnia) està pensada per recuperar el favor dels compradors de marques xineses.

D’una banda, tot i ser un any dels anomenats S, en què Apple manté el disseny dels models de l’any anterior millorant només les prestacions interiors, la versió actualitzada del model emblemàtic iPhone X de 5,8 polzades, que es diu iPhone XS (a partir de 1.159 €), no només guanya un germà gran de 6,5 polzades, anomenat iPhone XS Max (que ocupa el lloc dels anteriors Plus), sinó que també apareix un nou iPhone XR que, tot i ser menys potent i menys car (a partir de 859 €), té una pantalla de 6,1 polzades, més grossa que la del XS, reproduint l’esquema de moltes marques asiàtiques, que fan prevaler la mida de pantalla per sobre del rendiment. El XR porta una sola càmera, la pantalla és de menys qualitat i la carcassa és d’alumini, no d’acer. Per cert, un dels sis colors en què Apple el vendrà és un groc que segurament aquí farà molta il·lusió a uns quants i molta ràbia a uns altres.

SIM Dual

D’altra banda, els tres nous models són els primers iPhones que admetran dues targetes SIM, per portar el número particular i el de feina al mateix aparell, o bé posar-hi un número local del lloc on anem de viatge. Una de les SIM és convencional, mentre que l’altra és una eSIM virtual que s’assigna per software com ja es pot fer a l’iPad Pro. De moment, aquí Apple només ha comunicat un acord de compatibilitat amb Vodafone.

Els tres nous telèfons també comparteixen la desaparició del botó físic d’inici que ha caracteritzat la interacció dels usuaris amb l’iPhone des de fa una dècada. Des d’ara només es poden desbloquejar per la cara, amb el reconeixement facial FaceID nascut a l’iPhone X i que també serveix per identificar-se en llocs web i serveis de pagament. El botó amb lector dactilar queda ara només com una relíquia en els iPhones 7 i 8, que continuaran a la venda com a models més assequibles.

La millora principal de rendiment dels nous iPhones ve de la mà del nou processador A12 Bionic, el primer xip de set nanòmetres (els actuals són de 10) que surt al mercat, i s’avança així unes setmanes al Kirin 980 que Huawei va anunciar fa dues setmanes. L’A12 Bionic conté 6.900 milions de transistors, una part dels quals en forma de processador neuronal que fa tasques d’intel·ligència artificial. El resultat es nota des de l’aplicació de càmera, que ara es comporta encara millor en condicions de contrallum, fins a les selfies, que poden incloure elements virtuals de realitat augmentada. Des d’ara també es pot ajustar el grau de desenfocament del fons de les fotografies després de fer-les, cosa que ja oferien els Samsung Galaxy S9. Apple també segueix els passos del seu rival coreà incorporant una capacitat màxima d’emmagatzematge de 512 gigabytes, igual que la del Galaxy Note 9, però no ampliable en el cas dels nous iPhones. Tot i això, el preu del XS Max de 512 GB s’enfila fins als 1.659 €.

Apple també va presentar aquest dimecres nous rellotges Watch 4 més orientats que mai a la salut, amb capacitat per fer electrocardiogrames sobre la marxa. En canvi, ni rastre dels esperats nous models d’iPad Pro i MacBook Air, ni de la base per carregar els iPhones sense fils que es va prometre fa un any.