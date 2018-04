Diagnòstics mèdics de butxaca

Cada dia em mesuro la tensió arterial amb un tensiòmetre connectat per Bluetooth a una aplicació del mòbil, calculo el meu nivell d’estrès i em faig una oximetria posant el dit al fotosensor que els Samsung Galaxy tenen al costat de la càmera, i el braçalet comptapasses o rellotge connectat que porto posat enregistra contínuament el meu ritme cardíac i les hores que dormo. Amb una mica de disciplina he aconseguit tenir un registre força detallat de les meves constants vitals, fins al punt que crec que, si surt alguna anomalia, ho podré detectar i anar a veure el metge. Però també estic convençut que ell em tornarà a mesurar les constants. No es creurà les dades que jo li porti perquè dubtarà del calibratge dels meus dispositius.

Aleshores li explicaré que a l’Institut de Cardiologia d’Ottawa han comprovat que monitoritzant el flux sanguini al canell dels pacients d’angiografia coronària amb la càmera d’un iPhone 4S -un model que Apple va deixar de vendre fa més de tres anys- i l’aplicació Instant Heart Rate s’obté més precisió (94%) que fent-ho amb els dispositius mèdics convencionals (84%). La resolució dels sensors i la potència dels aparells que portem a la butxaca és tan gran que, amb el software adient, tenim escampats pel món milers de milions d’eines de diagnòstic que podrien canviar el panorama sanitari humà. I, amb connectivitat, les possibilitats es multipliquen: l’any 2012, quatre estudiants australians de medicina van crear l’Stethocloud, un estetoscopi de 20 dòlars que, connectat a la presa d’auriculars del telèfon, prediagnosticava pneumonia en pacients de llogarets africans remots amb prou encert per prescriure’ls antibiòtic, enregistrava en alta fidelitat el so de la respiració i l’enviava al servidor d’un hospital als EUA perquè un pneumòleg l’analitzés a fons. Ara els seus creadors gestionen CliniCloud, una plataforma al núvol en què els pacients envien al seu metge les lectures dels seus sensors mèdics. Mentrestant, aquí encara he de portar impreses les meves dades perquè em diguin que no són fiables.