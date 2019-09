Facebook compra una empresa de control d'ordinadors amb el cervell

Facebook ha arribat a un acord per adquirir l'empresa emergent CTRL-Labs, dedicada a la investigació de tecnologia que permeti controlar ordinadors amb el cervell mitjançant senyals neuronals. La companyia, que ha fet pública l'adquisició a través de les xarxes socials d'un dels seus vicepresidents, Andrew Bosworth, no ha detallat les xifres de l'operació, però el mitjà econòmic especialitzat CNBC ha publicat que ha costat entre 500 i 1.000 milions de dòlars.

"La visió d'aquest projecte és una polsera que permeti a la gent controlar els seus aparells com una extensió natural del moviment", ha dit Bosworth, que ha assenyalat que CTRL-Labs, amb seu a Nova York, passarà a formar part de la divisió Facebook Reality Labs, que desenvolupa aplicacions de realitat augmentada.

Segons el vicepresident, la polsera decodificarà els senyals elèctric emesos per les neurones dirigides als músculs amb ordres com "fes clic al ratolí" o "prem el botó" i les traduirà a senyals digitals que puguin ser enteses per l'ordinador. "Captura la teva intenció de manera que puguis compartir una fotografia amb un amic utilitzant un moviment imperceptible o simplement tenint la intenció de fer-ho", ha explicat Bosworth. Facebook espera desenvolupar aquesta tecnologia "a escala" i portar-la "amb la màxima rapidesa" als productes de consum.

Actualment CTRL-labs ja treballa amb una polsera amb aquestes característiques, tot i que encara està en fase de desenvolupament. L'empresa emergent va ser fundada el 2015 per dos doctors en neurociència, Thomas Reardon i Patrick Kaifosh, i al febrer va aconseguir 28 milions de dòlars en finançament provinents de fons vinculats a Amazon i Alphabet (Google).

En paral·lel, Facebook està en un moment delicat perquè s'ha posat en qüestió la gestió que ha fet de la privacitat de les dades dels seus usuaris. De fet, està sent objecte de diverses investigacions antimonopoli als Estats Units.