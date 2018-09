Investiguen treballadors d'Amazon per possibles filtracions a canvi de suborns

Amazon està investigant els seus treballadors per una possible filtració d'informació confidencial a empreses independents que venen els seus productes a la plataforma de comerç electrònic. Estan sota sospita arran de les denúncies de diverses fonts a la Xina i també s'estaria investigant els Estats Units, segons publica el 'Wall Street Journal'. Alguns treballadors estarien oferint dades internes i correus electrònics d'usuaris que fan ressenyes de productes, a més d'un servei per eliminar els comentaris negatius i restaurar comptes eliminats, a canvi de suborns d'entre 70 i 1.700 euros. A la vegada, uns intermediaris els estarien oferint a determinades empreses per augmentar les seves vendes.

Amazon ha confirmat que està fent una "investigació exhaustiva" perquè volen mantenir els empleats "amb un alt estàndard ètic" i adverteix que "qualsevol persona que violi" el codi ètic s'enfrontarà a la disciplina. A més, afirma que tenen "zero tolerància davant l'abús del sistema i que, si troben empreses que duen a terme males pràctiques i que han participat en aquest comportament, hi actuaran ràpidament en contra, fet que inclouria tancar els seus comptes, eliminar-ne les ressenyes, retenir els fons i emprendre mesures legals".

Segons el rotatiu, els intermediaris utilitzen WeChat per oferir suborns als treballadors, a més de tractar-se d'una pràctica habitual a la Xina perquè el nombre de venedors s'ha incrementat i el sou dels treballadors és baix.