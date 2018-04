L’univers de les marques zombis

Portin la marca que portin, la majoria dels productes electrònics que comprem han sortit d’algun dels enormes complexos industrials del sud de la Xina, on hi ha les factories que fabriquen discretament i per encàrrec aparells dissenyats i comercialitzats per empreses de tot el món, des d’Apple fins a Nintendo, passant per Sony, Amazon i Microsoft. En els últims anys, sobretot en telefonia mòbil, també s’han anat fent lloc als mercats occidentals marques nascudes a la Xina a partir d’aquesta capacitat de producció, com Huawei -el tercer fabricant mundial de smartphones - i, en menor mesura, Xiaomi, OnePlus i les bessones Oppo/Vivo.

Però hi ha un tercer àmbit del mercat mundial de l’electrònica on l’ombra de la indústria xinesa pesa cada vegada més: el de les marques tradicionals occidentals en decadència que han acabat controlades per empreses asiàtiques que en fan servir la propietat intel·lectual (el nom i les patents) per donar sortida a la seva producció en els mercats internacionals sota una marca comercial que encara tingui cert prestigi entre els consumidors. Fixem-nos en tres d’aquestes constel·lacions de marques zombis, alguna d’elles desapareguda durant un temps, que els seus impulsors actuals aspiren a mantenir en vida.

Foxconn, el gegant

Per a molts occidentals, Foxconn és el fabricant dels iPhones que pressiona tant els treballadors que alguns s’acaben suïcidant. Més enllà d’aquells incidents de l’any 2010 -que en realitat reflectien un índex de suïcidis inferior al del conjunt de la població xinesa-, l’empresa és un monstre de la subcontractació nascut l’any 1974 per fabricar components informàtics, i que el 2012 produïa un 40% de tota l’electrònica de consum venuda al món. Té la seu a Taiwan, però la majoria dels seus 1,3 milions d’empleats (tants com tota la població d’Estònia) treballen a les factories de Shenzhen, a la Xina, tot i que també en té al Brasil, Mèxic, l’Europa de l’Est, l’Índia i el Japó. Les del país nipó, que fabriquen televisors de gran format, havien sigut de Sharp, empresa de la qual Foxconn és accionista majoritària, des que ara fa dos anys va comprar-ne el 66% de les accions.

Foxconn també té interessos en una marca encara més mítica: Nokia. Després del pas fracassat per la propietat de Microsoft, un grup d’antics directius dels mòbils finlandesos van crear l’empresa HMD Global per explotar en exclusiva el nom en el mercat de telefonia mòbil. La companyia manté un acord estratègic pel qual Foxconn fabrica en exclusiva els smartphones Nokia, ara amb sistema operatiu Android. Alguns d’ells els fa en una fàbrica situada al Vietnam que havia sigut precisament de Nokia.

La compra més recent de Foxconn ha sigut la de l’empresa californiana Belkin, que ven accessoris amb aquesta marca, dispositius de domòtica amb el nom de WeMo i equipament per a xarxes domèstiques amb la marca LinkSys, que prèviament havia comprat a Cisco. Sembla clar que hi veu negoci, perquè ha invertit 700 milions d’euros en l’operació.

TCL al rescat

TCL, amb seu a Huizhou, no és un nom gaire popular al mercat, però té gairebé 80.000 empleats. Fundada l’any 1981 per fabricar cintes de casset, va fer el salt el 2003 adquirint la llicència per produir i vendre els televisors de les marques Thomson, a Europa, i RCA, als EUA. Un any més tard es va associar amb la francesa Alcatel per fabricar els telèfons mòbils d’aquesta marca, que ara són totalment seus. Quan la canadenca BlackBerry va abandonar la fabricació de telèfons per centrar-se en el software de seguretat per a empreses, TCL li va comprar una llicència en exclusiva per dissenyar i fabricar mòbils amb la marca, i tots els que es venen ara tenen aquest origen. Entremig, TCL va comprar a HP la propietat d’una marca encara més mítica de dispositius mòbils: Palm. Fins ara l’ha mantingut en hibernació, però assegura que aquest mateix any traurà almenys un smartphone Palm. Ara bé, no portarà el sistema operatiu webOS (que ara només LG fa servir en alguns dels seus televisors): igual que els BlackBerry actuals, serà un mòbil Android.

TPVision, pantalles més grosses

Si tant Foxconn com TCL combinen el negoci dels mòbils amb el dels televisors, la tercera empresa oriental que rescata marques està especialitzada en pantalles més grosses. TPV Technology, amb seu a Hong Kong, és un dels principals fabricants mundials de monitors d’ordinador, que ven sota les marques pròpies AOC i Envision. Però també és probable que tingueu alguna pantalla seva a la sala d’estar: des de l’any 2011 és propietària de la majoria del negoci de televisors de la marca Philips, que va adquirir en la seva totalitat tres anys més tard. Prèviament ja fabricava les pantalles de la marca holandesa per a aplicacions de senyalització pública i els televisors per a hotels.