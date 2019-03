Myspace perd 12 anys de música per problemes tècnics

Myspace ha perdut els seus primers 12 anys d'història. Han quedat afectats els arxius penjats entre el 2003 i el 2015, i es calcula que suposa la pèrdua de 50 milions de cançons. "A causa d'un projecte de migració d'un servidor, qualsevol fotografia, vídeo o arxiu d'àudio que pugessis fa més de tres anys pot no estar disponible a Myspace. Ens disculpem per les molèsties". Aquest és el missatge que es podia llegir en lletra petita a la part superior de la web aquest dilluns al matí i que més tard ha desaparegut.

Segons l'expert en tecnologia i soci de Kickstarter Andy Bayo, la pèrdua podria no ser accidental sinó una excusa per no fer "l'esforç econòmic de migrar 50 milions de vells MP3".

I'm deeply skeptical this was an accident. Flagrant incompetence may be bad PR, but it still sounds better than "we can't be bothered with the effort and cost of migrating and hosting 50 million old MP3s."