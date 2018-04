Necessitem el manifestòmetre de la UAB

Uns 315.000 manifestants segons la Guàrdia Urbana, 750.000 segons els organitzadors. La xifra de participants a la manifestació de diumenge a Barcelona per reclamar la llibertat dels presos polítics i el retorn dels dirigents exiliats és motiu de controvèrsia, fins al punt que el diari argentí Clarín optava pel ni tu ni jo en el seu primer titular digital, en què la situava en “unes 500.000 persones”. Però ja es veu que seguim sense progressar, amb un imaginari col·lectiu contaminat per la referència del tan mític com impossible milió de manifestants de l’11 de setembre de 1977 al passeig de Gràcia.

Durant la dècada passada, el col·lectiu Contrastant -tinc entès que format per professors d'institut- va provar d’aportar racionalitat als recomptes de manifestants, amb un mètode que mesurava la superfície urbana ocupada, en restava el mobiliari urbà i aplicava una densitat d’entre dues i quatre persones per metre quadrat. Però l’any 2007 van deixar de fer-ho, i des d’aleshores tornem a viure una guerra de xifres cada vegada que algú surt al carrer a protestar per alguna cosa.

Per això és una gran notícia que el Centre de Visió per Computador (CVC) de la Universitat Autònoma de Barcelona anunciés al Mobile World Congress d’aquest any que ja disposa d’un algoritme d’intel·ligència artificial capaç de comptar amb un marge d’error inferior al 20% la quantitat de membres d’una aglomeració -siguin persones o bé objectes- a partir de fotografies i vídeos. Malauradament, encara no es pot aplicar a les manifestacions ciutadanes. Josep Lladós, el director del CVC, explica a l’ARA que el sistema d’aprenentatge automàtic funciona perfectament, però que li cal tenir imatges adequades per treballar. Les captades des d’un helicòpter són massa llunyanes, no està permès sobrevolar la gent amb drons i les càmeres de televisió no cobreixen tot el recorregut. Però, en canvi, anirien perfectes les fotografies captades des de l’altura d’un balcó de primer o segon pis. ¿Voleu dir que les entitats convocants de la següent no trobarien prou veïns ben disposats a immortalitzar el que passa a sota de casa seva?