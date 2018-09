Una PlayStation de butxaca per als nostàlgics

Gris, quadrada i amb una disquetera amb tapa. Recordeu la primera PlayStation? Ara la marca se suma a la moda retro i en recupera l'estètica per fer-ne una versió en miniatura un 45% més petita que la del 1994. A més, el model anunciat avui sota el nom PlayStation Classic portarà 20 jocs incorporats per als més nostàlgics, com ara el Final Fantasy VII, el Tekken 3, R4: Ridge Racer Type 4, Jumping Flash! i Wild Arms, entre d'altres encara pendents d'anunciar.

La consola es posarà a la venda el 3 de desembre per un preu de 99,99 dòlars (85,48 euros). Inclourà un cable HDMI per connectar-la al televisor, dos comandaments iguals que els originals i una targeta de memòria virtual.