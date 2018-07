Reiniciar l'ordinador: la solució a tots els problemes?

"Ja l'has reiniciat?" La pregunta màgica dels informàtics sembla sovint que no tingui una explicació tècnica, però gairebé sempre funciona. El director del màster universitari d’enginyeria informàtica de la UOC i investigador del grup SOM Research Lab, Robert Clarisó, ens explica per què:

Per a què serveix reiniciar l'ordinador?

Fer un 'reset' esborra la memòria de treball de l'ordinador i el retorna al punt en què funcionava correctament. "La clau és que no cal entendre quin era el problema o què el causava. Si era una situació excepcional, és possible que no es torni a produir", diu Clarisó. Normalment, quan el dispositiu es penja és a causa de fallades d'aplicacions que gasten més del compte, problemes de memòria o errors en el sistema operatiu.

En quins casos no funciona?

Reiniciar no soluciona problemes de maquinari ni de configuració, i tampoc elimina programari maliciós –virus o troians– ni millora la potència.