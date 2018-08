Saltar-se tots els anuncis de Spotify sense pagar podria ser una realitat

Els emprenyadors anuncis publicitaris que interrompen les llistes de reproducció de la versió gratuïta de Spotify podrien tenir els dies comptats. La companyia està provant a Austràlia una versió gratuïta en què els usuaris podran saltar-se tots els anuncis que vulguin, segons ha publicat 'AdAge'.

La raó és conèixer les preferències dels usuaris respecte a la publicitat per oferir una experiència més personalitzada als usuaris i una audiència més involucrada a les marques. D'aquesta manera, Spotify recopilarà informació sobre les accions dels usuaris –si se salten o no els anuncis– i la utilitzarà com ja fa amb la funció 'Discovery Weekly', que dissenya una llista de reproducció segons els hàbits de cadascú.