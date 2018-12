'Stories' només per als amics més íntims

¿T'agrada compartir fotografies a Instagram, però no amb tots els usuaris? Instagram ha posat en marxa el 'Close friends', l'opció de compartir les històries amb el cercle d'amics més íntims. Fins ara, només es podien vetar alguns usuaris manualment afegint el seu nom a l'opció de bloqueig. A partir d'aquest divendres, es pot crear una llista d'amics i compartir-los només amb aquest cercle. Si algú t'afegeix a la seva llista de 'Close friends' veuràs un cercle verd a la part inferior de l''story' i la icona encerclada també amb aquest color. L'opció vol respectar la privacitat dels usuaris: aquells que no hagin sigut afegits a la teva llista no tenen cap manera de comprovar-ho.

Starting today on stories: you can make a close friends list and share with just them. Learn more here: https://t.co/x111mq6ANS pic.twitter.com/fzlGFX4dHM — Instagram (@instagram) 30 de novembre de 2018

Instagram considera que el 'Close friends' facilitarà que els usuaris puguin compartir "més moments personals amb grup reduïts". "Els 'stories' d'Instagram s'han convertit en el lloc on expressar els moments del dia dia, però la nostra comunitat ha crescut i, de vegades, el que vols compartir no és per a tothom", explica la xarxa social al seu blog.