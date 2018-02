Taxis voladors i robots treballadors: com serà la ciutat del futur?

Els cotxes de 'Blade Runner' i 'El cinquè element' poden deixar de ser ciència-ficció molt aviat. "En el futur no necessitarem les carreteres, sempre hi ha embussos. Pensem que si pots volar és més còmode", comenta un directiu de l'empresa xinesa Ehang, al Mobile World Congress. La seva aposta és el taxi volador que funciona amb la tecnologia 5G proveïda per Huawei. Esperen aconseguir els permisos d'aviació perquè el vehicle pugui començar a transportar passatgers de cara al 2020.

L'usuari demanarà el taxi a través d'una aplicació del seu 'smartphone'. El dron el vindrà a buscar i el portarà allà on vulgui. Gairebé com ara, però a 300 metres d'altitud i sobrevolant la ciutat, i també el trànsit. "El principal objectiu és evitar els embussos i millorar la seguretat", explica el director de Marquèting de Huawei, Yongshun Zhang. De moment, el taxi té una autonomia de 41 quilòmetres i pot transportar un o dos passatgers, segons el model.

En aquest cas, l'avenç tecnològic no desbanca els humans: els taxistes no desapareixeran, sinó que són necessaris per conduir els taxis voladors, però des d'un centre d'operacions. El dron envia la informació de la ubicació exacta i les imatges del que veu al taxista en temps real i aquest conductor remot pot tenir un control absolut del vehicle.

Els robots col·laboratius

Un braç blanc articulat que ens ajuda a fer la feina podria compartir espai aviat amb els nostres electrodomèstics quotidians. El Mobile World Congress vaticina la imminent arribada dels robots col·laboratius a les cases i, fins i tot, als llocs de feina més feixucs. El robot Cobotta que presenta Denso funciona també amb la xarxa 5G proveïda per Huawei. Està pensat principalment per a la investigació i l'educació, però la fórmula que han escollit per presentar-lo al congrés és la 'fàbrica connectada'. Un seguit de braços blancs que fabriquen bolígrafs personalitzats en cadena amb ràpids moviments automatitzats a través de la xarxa permeten visualitzar els treballadors de la fàbrica del futur on els treballadors humans podrien passar a un segon pla.