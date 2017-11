Tuits de 280 caràcters: Twitter amplia el límit per a tothom

Twitter va anunciar aquest dimarts a la nit que aplicarà a tots els usuaris el límit de 280 caràcters per missatge, de manera que desapareixerà el tradicional màxim de 140 espais que havia caracteritzat aquest servei des del seu naixement.

Al setembre, Twitter havia començat a experimentar amb aquest nou topall en un nombre reduït de comptes, però ara la mesura es fa extensiva a tots els tuitaires, amb l'excepció dels que escriguin en japonès, xinès i coreà. Segons la companyia, el tipus d'escriptura que utilitzen aquests tres idiomes fa que el límit de 140 caràcters no suposi un problema per als usuaris i, per tant, es mantindrà aquesta extensió màxima.

Segons la responsable de producte de Twitter, Aliza Rosen, l'objectiu del test posat en marxa al setembre era analitzar si era factible compatibilitzar l'increment de l'extensió dels missatges amb la preservació de la velocitat i la brevetat, trets fonamentals d'aquesta xarxa social. En un comunicat, Rosen assegura que l'anàlisi dels resultats ha portat l'equip directiu de la companyia a prendre la decisió definitiva d'eliminar la "barrera" que suposava la restricció a 140 caràcters en "aquells idiomes que es veuen afectats per la necessitat de comprimir idees".

Segons Twitter, el 9% dels tuits escrits en anglès i el 5,3% dels que fan servir el castellà, per exemple, ocupaven la totalitat dels 140 caràcters permesos fins ara, la qual cosa obligava els usuaris a comprimir els missatges. "Sovint" això els portava a invertir "molt de temps" a editar-los, fins al punt que "en ocasions" s'acabava optant per no enviar el missatge. Amb el nou format, només l'1% dels tuits en anglès i el 0,8% dels que utilitzen el castellà omplen tot l'espai disponible.

Twitter explica que durant els primers dies de l'experiment "molta gent va tuitejar arribant al límit de 280 caràcters, perquè era la novetat", però asseguren que després el comportament s'ha normalitzat, fins al punt que, durant les setmanes que ha durat la prova, només el 5% dels tuits han superat els 140 caràcters, i només el 2% n'han tingut més de 190.