Twitter fa un pas enrere: tornen els tuits cronològics i desapareix el 'Per si t'ho has perdut'

Twitter ha fet un pas enrere i ha recuperat l'algoritme original que permetia veure les piulades per ordre cronològic invers: de la més nova a la més antiga. Ho ha fet després de dos anys d'utilitzar un sistema que ofereix un recull dels tuits més rellevants segons les afinitats i els interessos de l'usuari sota el títol 'Per si t'ho has perdut'.

La gente considera que Twitter es más relevante y útil cuando mostramos los mejores tuits primero. Sin embargo, muchos nos habéis dicho que, en ocasiones, preferís ver los tuits más recientes. — Twitter España (@TwitterEspana) 18 de setembre de 2018

La xarxa social ha anunciat a Twitter que està treballant en noves formes perquè l'usuari pugui tenir "més control sobre el seu 'timeline'" arran de les queixes dels tuitaires. Com que hi ha usuaris que prefereixen veure els últims tuits i d'altres que s'estimen més veure els més importants, Twitter aposta per un 'timeline' modificable que permeti les dues opcions de visualització . Ha anunciat que farà proves les pròximes setmanes. Mentrestant, però, ha afegit l'opció de tornar a visualitzar els tuits per ordre cronològic amb un pas: desactivar la funció 'Mostra els millors tuits primer' a la configuració.