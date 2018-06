Vídeos de fins a una hora i en vertical: així és IGTV, la nova apli d’Instagram

Instagram aprofita el ‘hype’ que està vivint amb l’arribada als mil milions usuaris mensuals per trepitjar els talons de YouTube amb una altra aplicació: Instagram Television (IGTV). La xarxa social, propietat de Facebook, ha anunciat aquest dimecres el llançament de la nova apli, que permetrà als ‘instagramers’ penjar vídeos de fins a una hora, a diferència de les característiques actuals, en què estan limitats a un minut.

Amb el llançament d'IGTV Instagram entra en competició directa amb la televisió tradicional i amb YouTube, propietat de Google i web per antonomàsia –fins ara– dels vídeos, a l'hora d'oferir continguts audiovisuals de llarga durada.

Presentamos IGTV, una nueva aplicación para ver videos verticales más largos de tus creadores favoritos de Instagram pic.twitter.com/B0Nl1GdLBP — Instagram en Español (@InstagramES) 20 de juny de 2018

La intenció d’IGTV és adaptar-se més a la manera com agafem el mòbil de manera natural. "Està pensada per adaptar-se a com utilitzes realment el telèfon, els vídeos són a pantalla completa i verticals", ha explicat el seu CEO, Kevin Systrom. Malgrat que s’ha creat una apli independent, tothom que ja sigui usuari d’Instagram podrà accedir des de la mateixa plataforma a la nova aplicació. IGTV funciona com quan s'encén un televisor: en obrir l'aplicació, comencen a reproduir-se els vídeos. L'aplicació ja compta amb noms famosos com el de Kim Kardashian o altres usuaris de la xarxa amb milers de seguidors, que s'han fet populars arran d'aquesta xarxa.

315x270 Captura de la nova aplicació IGTV / INSTAGRAM Captura de la nova aplicació IGTV / INSTAGRAM

Que Instagram està cada cop més de moda ho corroboren les seves xifres, que, segons ha anunciat l’empresa, ja han superat la barrera dels mil milions. No és una xifra qualsevol: és gairebé tres vegades més que els usuaris de Twitter, que, segons Statista, al primer trimestre d’aquest 2018 arribaven als 336 milions.